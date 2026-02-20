Personlig assistent till man i Bodafors
Personlig assistent med erfarenhet av lågaffektivt bemötande & autism sökes - två tjänster på 75%!
Vi söker nu två engagerade och ansvarstagande personliga assistenter som vill arbeta med en man i 40-årsåldern med autism och utåtagerande beteenden. Tjänsterna är på 75 %, där den ena har tillträde den 1 april och den andra den 30 april. Om du har erfarenhet av lågaffektivt bemötande och trivs i ett arbete där du verkligen gör skillnad, kan detta vara ett uppdrag för dig.
Om uppdraget
Mannen bor i eget hus i Bodafors, strax utanför Nässjö, och behöver stöttning i sin vardag. Arbetet omfattar personlig omvårdnad, hushållssysslor, matlagning och stöd vid medicinering. Du följer även med till daglig verksamhet och aktiviteter, och eftersom han bor i ett hus ingår viss skötsel av både trädgård och bostad. Promenader är en naturlig del av dagen och kan variera från kortare turer till längre naturutflykter.
Musik är en stor del av hans liv och han spelar piano varje dag. Ett eget musikintresse är därför meriterande. Han tycker även om att delta i länsdans och musikcaféer, ofta med dubbelassistans. Då han kommunicerar via kroppsspråk, ljud och gester krävs det att du är uppmärksam, lyhörd och trygg i att tolka icke-verbala signaler.
Vem vi söker
Vi söker dig som är lugn, empatisk och trygg i dig själv. Du är tålmodig, har god förmåga att läsa av situationer och kan anpassa dig efter individens behov. Arbetet kräver att du både kan ta egna initiativ och samarbeta väl med andra, då dubbelassistans förekommer. Erfarenhet av lågaffektivt bemötande och arbete med personer med autism är meriterande, liksom tidigare erfarenhet inom personlig assistans.
Körkort och tillgång till egen bil är ett krav då kollektivtrafiken är begränsad vid arbetstiderna. I tjänsten ingår ibland även att köra uppdragsgivarens bil.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du ett varierat och meningsfullt arbete där du får möjlighet att utvecklas och bidra på riktigt. Du får en ordentlig introduktion och bredvidgång med erfaren assistent, och vi erbjuder årliga utbildningar för att säkerställa kvaliteten i assistansen. Vi månar om trivsel och ser gärna ett långsiktigt samarbete.
Anställningsform & arbetstider
Tjänsterna är på 75 %. Den ena tjänsten har tillträde 1 april, den andra 30 april. Arbetstiderna består av dag, kväll, helg, sovande jour (4 timmars väntetid) och ibland dygnspass.Publiceringsdatum2026-02-20Så ansöker du
Känns detta som rätt möjlighet för dig? Skicka in din ansökan redan idag - urval och intervjuer sker löpande.
Vid frågor, kontakta:
Anton Jönnervik Holmblad, arbetsledare anton.jonnervik@kooperativetolja.se
Observera: För att kunna anställas behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Beställ gärna i förväg via Polisens webbplats - "Utdrag för kontroll av egna uppgifter".
