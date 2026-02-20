Personlig assistent till kvinna i Nässjö
Personlig assistent sökes - timvikarier
Vi söker nu timvikarier till en av våra uppdragsgivare i Nässjö, en härlig kvinna i medelåldern med ett stabilt och varmt assistentteam omkring sig. För rätt person finns även möjlighet till graviditetsvikariat. Om du är flexibel, lugn, omtänksam och har erfarenhet av vård eller omsorg kan det här vara ett uppdrag som passar dig riktigt bra.
Om uppdraget
Uppdragsgivaren bor i egen lägenhet i Nässjö. Hon tycker om att gå promenader, titta på tv, fika och gå ut och äta på restaurang. Hon är multifunktionshindrad och har epilepsi, vilket innebär att hon har assistans dygnet runt. Som personlig assistent hjälper du henne att skapa en trygg och meningsfull vardag. Arbetsuppgifterna består bland annat av personlig omvårdnad, stöd vid daglig verksamhet, enklare hushållssysslor, matlagning och att följa med på aktiviteter. Lyft förekommer, men det finns hjälpmedel i hemmet.
Vem vi söker
Vi söker dig som är trygg, empatisk och förtroendeingivande. Du ska kunna arbeta självständigt och ha en positiv grundinställning. Det är meriterande om du har erfarenhet av epilepsi, men det är inget krav. För att bli aktuell behöver du vara rökfri och behärska svenska språket väl i både tal och skrift.
Vad vi erbjuder
Hos oss får du ett omväxlande och meningsfullt arbete där du verkligen gör skillnad. Du blir introducerad av en erfaren assistent och får möjlighet till kontinuerlig kompetensutveckling genom våra utbildningar under året. Vi erbjuder timanställning med chans till gravvik för den som är intresserad.
Arbetstid
Arbetstiderna är dagpass mellan 7:30-19:15. Helgarbete förekommer ungefär en gång i månaden enligt schema. Tillträde sker omgående.Publiceringsdatum2026-02-20Kontaktuppgifter för detta jobb
Vid frågor är du välkommen att kontakta ansvarig arbetsledare:anton.jonnervik@kooperativetolja.seSå ansöker du
Känns det här rätt för dig? Skicka in din ansökan så snart som möjligt - vi arbetar med löpande urval och intervjuer.
Belastningsregister
För att bli aktuell för tjänsten behöver du visa upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Beställ gärna direkt via:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Välj "Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret" och logga in med Bank-ID. Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För Arbetsplats
Kooperativet olja Jobbnummer
9754441