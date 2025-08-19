Personlig assistent till kvinna i centrala Linköping
2025-08-19
Engagerad personlig assistent sökes till kvinna i centrala Linköping
Vill du arbeta nära en person i en meningsfull och omväxlande vardag? Vi söker nu en varm och ansvarsfull personlig assistent till en aktiv kvinna som bor centralt i Linköping. Du som har tidigare erfarenhet av yrket är särskilt intressant för oss.
Kvinnan har ett omfattande omvårdnadsbehov, vilket gör att utbildning som undersköterska är meriterande - men det viktigaste är att du har rätt inställning, engagemang och vilja att göra skillnad.
Arbetet sker i ett trivsamt och anpassat hem med god arbetsmiljö och hjälpmedel som underlättar de fysiskt krävande momenten i arbetet. Eftersom kunden är aktiv och rör sig mycket i vardagen, behöver du själv vara i god fysisk form och kunna promenera minst 3 km utan problem.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet som personlig assistent
Har god fysik och trivs med ett rörligt arbete
Talar och förstår svenska obehindrat
Är lyhörd, trygg och har ett genuint intresse för att hjälpa andra
Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete med möjlighet att verkligen göra skillnad - varje dag.
Tjänsten börjar som timvikarie med möjlighet till många timmar, och för rätt person finns chans till fast schemarad framöver. Arbetstiderna är förlagda till dag, kväll, helg och vaken natt.
Välkommen med din ansökan!
Omsorgsgruppen IN AB är ett etablerat och engagerat assistansföretag med hjärtat i individens behov. Vi erbjuder personliga assistanstjänster med hög kvalitet och arbetar för att varje kund ska känna trygghet, delaktighet och livsglädje i vardagen. Våra medarbetare är vår största tillgång - tillsammans skapar vi en arbetsmiljö präglad av respekt, omtanke och glädje.
Sista dag att ansöka är 2025-09-18
E-post: arbete.linkoping@omsorgsgruppen.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "33117". Arbetsgivare Omsorgsgruppen In AB
(org.nr 556525-2409)
Gesällgatan 5 (visa karta
)
582 77 LINKÖPING Arbetsplats
Omsorgsgruppen Linköping Kontakt
Områdeschef
Adaleta Pasic adaleta.pasic@omsorgsgruppen.se 072-6480884 Jobbnummer
9465004