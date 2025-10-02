Personlig assistent till kille i Nyköping
2025-10-02
Ung man i Nyköping söker Personlig assistent
Jag är en 22-årig kille som söker 1-2 kvinnliga personliga assistenter som kan ge mig stöd huvudsakligen under dagtid med en meningsfull fritid och vid deltagande i daglig verksamhet. Vem jag söker:
Jag letar efter en assistent som är lugn, empatisk, engagerad, lösningsorienterad och har tålamod. Jag söker kvinnliga assistenter som är rökfria och talar svenska obehindrat. Erfarenhet av arbete med personer med epilepsi, autism, intellektuell funktionsnedsättning är ett krav. Det är en fördel om du har körkort. Om min funktionsnedsättning och dina arbetsuppgifter:
Jag rör mig obehindrat men behöver stöd för att tolka omvärlden och undvika faror. Jag kommunicerar genom ansiktsuttryck, olika ljud och kroppsrörelser, samt med hjälp av bilder. Därför behöver du lära känna mig väl för att kunna vara mitt språkrör i kommunikationen med samhället. Som assistent kommer du att:
- Assistera och stötta mig i min vardag
- Följa med på aktiviteter, såsom daglig verksamhet, promenader och vistelse i naturen och restaurangbesök
- Sköta hushållssysslor såsom städning, matlagning, tvätt och inköp
- Hjälpa mig med personlig hygien, påklädning och måltider
Arbetstider och anställningsform:
Arbetstiderna är enligt schema företrädesvis dagtid. Kväll- och helgarbete kan förekomma undantagsvis.Välkommen med din ansökan - jag ser fram emot att läsa den!
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll innan anställning.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön
