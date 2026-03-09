Personlig assistent till glad grabb på 15 år
Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Jönköping
2026-03-09
Vi söker nu en öppen och nyfiken person med hjärtat på rätt ställe som vill jobba som personlig assistent till vår uppdragsgivare, en 15årig pojke boendes i Taberg. Det här är för dig som söker ett givande arbete - en timanställning som kommer ge dig både glädje och erfarenhet.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Vår uppdragsgivare är en 15-årig pojke som bor tillsammans med sin familj i Taberg. Pojken har autism och intellektuell funktionsnedsättning. Han är i behov av stöd i sin vardag och under de aktiviteter som är en del av den. Under dagtid befinner sig pojken i skolan utan assistans, därför arbetar du som personlig assistent eftermiddagar/kvällar samt under helger och lov. Arbetsuppgifter som förekommer är bland annat personlig omvårdnad, stöd vid kommunikation, att hjälpa till att assistera vid olika aktiviteter och allmänt i vardagen.
Som personlig assistent är din arbetsplats där vår uppdragsgivare befinner sig vilket kan vara i hemmet, på badhuset, vid sjön eller i skogen. Några av uppdragsgivarens favorit aktiviteter är att bada och att vara ute och upptäcka i naturen- den här pojken tackar sällan nej till en härlig skogspromenad bland tallar, kottar och djur!
Vem söker vi:
Vi söker dig med intresse för att arbeta pedagogiskt och motiverande. Vi tror att du är en stabil och öppen person som bemöter din omgivning med trygghet och positivitet. Du är anpassningsbar i de olika situationer som uppstår och du har god initiativförmåga som är av stor vikt och värde i vår uppdragsgivares vardag. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av små barn, autism eller annat likvärdigt. En självklarhet för att passa in i rollen är ett gediget intresse för arbete med barn, att du är öppen och nyfiken med stor förståelse samt att du kan vara en trygg famn att krypa upp i för stöd, tröst och närhet. Givetvis även förståelse för att du befinner dig i hemmet med hela familjen.
För att bli aktuell för tjänsten krävs det att du är rökfri och att du behärskar det svenska språket väl i såväl tal som skrift. Att du är nyfiken och framåt. Du kan inte vara allergisk mot klor eller pälsdjur då bad förekommer och det finns både katt och hund i hemmet.
Vad vi erbjuder
Vi erbjuder ett spännande och varierande arbete med goda anställningsvillkor, där du kommer att få skillnad för någon annan varje dag. Att kompetensutveckla vår personal är ett led i att utveckla kvaliteten och den personliga assistenten som erbjuder flera utbildningar varje år till våra anställda. Vi vill att du ska trivas riktigt bra och hoppas på ett varaktigt samarbete med dig.
Vi söker dig som är intresserad av att vara timvikarie. Arbetstider som förekommer i nuläget är 15:45-20:45 på vardagar samt lördagar ca 09:00-16:00. Man arbetar även under loven då arbetstiden är förlagd även dagtid.
Trolig utökning av arbetstid är på ingång.
Tillträde snarast eller enligt överenskommelse
Du får möjlighet till introduktion och att gå bredvid en erfaren assistent
Har du frågor är du välkommen att kontakta arbetsledare Sandra Ekdahl på sandra.ekdahl@kooperativetolja.se
.
Urval och intervjuer sker löpande.
För att bli aktuell för anställning i Kooperativet olja krävs att du visar upp ett utdrag ur Polisens belastningsregister. Det kan ta ett tag att få hem ditt utdrag och därför är det bra att beställa ett redan nu. Gå in på länken:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Oberoende Liv i Jönköping, Olja, Ek För Arbetsplats
Kooperativet olja Jobbnummer
9786068