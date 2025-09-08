Personlig assistent till ett barn i Marmorbyn
2025-09-08
DVT Assistans har sedan starten 2005 anordnat personlig assistans åt människor med funktionsnedsättning. Vi arbetar runt om i Mellansverige utifrån ledorden Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet. Vi tror på individuella lösningar där kunden alltid är i fokus. Tillsammans möjliggör vi för människor med olika funktionsnedsättningar att leva som andra och själva bestämma över sina liv. I dag sysselsätter DVT ca 200 personliga assistenter.
Är du en pigg och ansvarsfull tjej/kvinna, som vill vara med och se till att ett barn med benskörhet får ett bra aktivt och tryggt liv. Då kanske det är dig vi letar efter.
Vi letar efter dig som kan jobba en vaken natt i veckan kl. 19-07 samt varannan lördag kl. 9-19. Utöver det extra vid behov.
Om du inte bor i Marmorbyn behöver du ha bil för att ta dig till kunden, då det inte fungerar med kollektivtrafiken.
Du kommer att arbeta i en familj där det, utöver kunden, finns mamma, pappa och en syster. När man arbetar i en familj måste man kunna "känna av" och ta hänsyn. Du är inte bara i kundens hem, du är i hela familjens hem.
Ibland är det full fart som gäller så du behöver ha god fysik.
Vi söker dig som:
• är lugn, varsam och trygg
• har god fysik, inte ont i ryggen eller benen
• förstår vad det innebär att arbeta hos en familj
Vi lägger stor vikt vid ditt personliga brev. Utöver det vill vi ha CV och referenser.
För att kunna arbeta med ett barn krävs utdrag ur belastningsregistret. Det kan du ansöka om :https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
