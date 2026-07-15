Personlig assistent till Eskilstuna
AssistansExperten i Norden AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Eskilstuna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Eskilstuna
2026-07-15
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Vårt mål är att ha de mest nöjda kunderna samt de mest stoltaste medarbetarna i branschen. Visionen för AssistansExperten är att vara den självklara utföraren av personlig assistans för kunder, anhöriga, medarbetare och beställare med höga kvalitetskrav. Vi är en trygg personlig assistansanordnare som lägger stort hjärta i det vi gör. Vi har den nära kontakten från ett litet bolag och den stora kunskapen från ett stort bolag. Hos oss är du inte en i mängden utan en viktig kugge i vårt dagliga arbete. Vi är måna om vår personal som är ryggraden i vår verksamhet, hos oss får du möjligheterna. att utvecklas i din roll. AssistansExperten ́s värdegrund bygger på kompetens, engagemang och värme. Genom hög kompetens säkerställs att varje insats håller hög kvalitet och anpassas efter individens behov. Med genuint engagemang arbetar vi nära våra kunder för att skapa trygghet och delaktighet. Vår värme genomsyrar allt vi gör- vi bemöter varje person med respekt, omtanke och ett stort hjärta. Tillsammans skapar dessa värden en grund för en trygg och meningsfull assistans.
Vill du arbeta som personlig assistent till världens härligaste kille? Vi söker dig som vill arbeta på ett fast schema om 60-70h i månaden.
Vi söker nu en personlig assistent till en man i 30-årsåldern i Eskilstuna. Kunden använder rullstol och det förekommer låga förflyttningar.
Kunden älskar aktiviteter så som teater, kultur och sport. Att laga mat och baka är också något som kunden tycker är kul. Han har ett nära umgänge med familjen men bor i en egen lägenhet.
Vi söker dig som:
Har körkort
Är glad och trevlig
Gärna har tidigare erfarenhet av att arbeta som personlig assistent men det är inte krav
Är rökfri
Urval och intervjuer sker löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Tjänstgöringsgrad: ca 35%
Arbetstider: vardagar: 7-8:15 samt 16-23:00 helger: 8:30-23:00
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse
Kontaktuppgifter: Caroline Blom StergeCaroline.b@assistansexperten.se
0737500899 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare AssistansExperten i Norden AB
(org.nr 559216-1144)
Stenbackevägen 6 (visa karta
)
702 25 ÖREBRO Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
AssistansExperten Kontakt
Rekryterare
Caroline Blom caroline.b@assistansexperten.se 0737500899 Jobbnummer
10003758