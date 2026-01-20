Personlig assistent till en man i centrala Mora
Vi Omsorg i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Mora
2026-01-20
OM TJÄNSTEN
Vi Omsorg söker dig som vill arbeta som personlig assistent, som timvikarie hos vår kund i Mora.
Arbetstiderna är förlagda enligt följande:
Dygnspass med väntetid
Tillträde sker enligt överenskommelse där vi gärna ser att du kan påbörja introduktion omgående.
OM KUNDEN
Kunden är en aktiv man i 30-årsåldern med autism och utvecklingsstörning. Han tycker om att vara ute i naturen och att fiska. Kunden behöver stöd med igångsättning i vardagliga aktiviteter, struktur och motivation. I arbetet ingår matlagning. Vissa moment klarar han självständigt med vägledning och påminnelser. Kunden saknar verbalt tal och kommunicerar därför med alternativa kommunikationssätt.
Arbetsuppgifterna är enligt följande:
Ge stöd vid igångsättning och struktur vid vardagliga aktiviteter
Ge vägledning, påminnelser och motivation vid behov
Matlagning och andra hushållsnära sysslor
ÄR DU DEN VI SÖKER?
Vi söker dig som brinner för arbete med människor och kan analysera andra individers behov. Vidare bör du vara lyhörd, initiativtagande, lösningsfokuserad samt engagerad. För att trivas på den här arbetsplatsen behöver du vara lugn och uppskatta en aktiv vardag där du får röra dig mycket. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, och det absolut viktigaste är att personkemin mellan dig och vår kund fungerar bra.
KRAV
B-körkort
Tillräckligt god fysisk kapacitet för att klara av en aktiv arbetsdag
MERITER
Erfarenhet av autism och/eller utvecklingsstörning
Erfarenhet av arbete som personlig assistent eller annat, av arbetsgivaren ansett, likvärdigt arbete inom vården
Utbildad undersköterska, eller annan relevant vårdutbildning
Sysselsättningsgrad: Timvikarie vid behov. För rätt person kan det i framtiden finnas möjlighet till en mindre schemarad.
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning. Övriga ersättningar i enlighet med kollektivavtal.
Din ansökan kommer att läsas av medarbetare på Vi Omsorg, kund och anhörig. Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan!
VILKA ÄR VI?
Vi Omsorg är ett assistansbolag med hjärtat i Dalarna. Vi finns till för att skapa kvalitativ assistans för våra kunder och strävar efter ständig förbättring för att hålla oss aktuella. Hos oss har kunden ett stort inflytande över vem som ska anställas som assistent och hur assistansen ska utföras. Samtidigt som vi erbjuder våra kunder individspecifik assistans riktar vi stort fokus på våra medarbetare och värnar om deras arbetsmiljö.
Vad kan vi erbjuda dig?
En utvecklande och lärorik arbetsmiljö
Kollektivavtal
Förmånskort
Aktiviteter för både kunder och assistenter
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.viomsorg.se
ATT ARBETA PÅ VI OMSORG
Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Vi erbjuder friskvårdsbidrag till alla våra anställda. Dessutom anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Vi är måna om att du som medarbetare ska trivas hos oss!
För anställning hos oss på Vi Omsorg behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och/eller lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete i Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år måste du uppvisa utdrag ur brottsregistret. Det är viktigt att du redan nu beställer ett utdrag från Polisen, då deras handläggningstid kan variera. Du beställer enkelt med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/blanketter---barn-med-funktionsnedsattning/
DELA KANDIDATER MELLAN BOLAGEN
Din ansökan kan komma att delas med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia. Du ger ditt medgivande i ansökan.
FÖR DIG MED ANSTÄLLNINGSSTÖD
Om du som söker har rätt till någon form av anställningsstöd tar vi som arbetsgivare på Vi Omsorg även detta i beaktning vid en eventuell anställning. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-19
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7074039-1798689". Arbetsgivare Vi Omsorg i Sverige AB
(org.nr 556042-8517), https://jobb.viomsorg.se
Fridhemsgatan 9 (visa karta
)
792 30 MORA
9694804