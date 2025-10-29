Personlig assistent till en 20-åring
Frösunda Personlig Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stenungsund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stenungsund
2025-10-29
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Frösunda Personlig Assistans AB i Stenungsund
, Orust
, Lilla Edet
, Tjörn
, Kungälv
eller i hela Sverige
Just nu söker vi er som vill bli en del av vårt härliga team och som vill jobba som personlig assistent hos vår kvinnliga kund på Tjörn. Vi söker till en tjänst på 30 % som är schemalagd varannan torsdag och varannan helg.
Vad innebär den här tjänsten?
Du kommer stötta en 20-årig tjej som bor i egen lägenhet på Tjörn. Hon behöver stöd av dig i hushållsarbete, på ledsagning vid aktiviteter och med personlig omvårdnad som hygien. Hon behöver inte stöd med förflyttningar. Du som söker är lugn och har lätt för att följa kundens rutiner. Tjejen har inget tal utan kommunicerar genom att visa, peka och ljuda.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad, respektfull och lyhörd. Vi ser gärna att du har stort tålamod och förmågan att vara personlig samtidigt som du agerar professionellt.
Kunden ser gärna att du:
är kvinna
har kunskap om autismspektrum
har jobbat med AKK
kan arbeta dygnspass
är lugn och trygg i ditt bemötande
kan förstå och göra dig förstådd på svenska
Övrig information
Anställningsform: Så länge assistansuppdraget varar
Omfattning: ca 30 % (med möjlighet att jobba mer vid behov)
Arbetstider: Jämna veckor: torsdagar kl. 15 till fredag kl. 09
lördag kl. 15 till söndag kl. 15
Ojämna veckonummer: ledig
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Rekryteringsspecialist Madeleine Jönsson 010-130 32 49
Verksamhetschef Sara Lindstrand 010-130 36 15
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Frösunda Personlig Assistans AB
(org.nr 556386-7398), http://frosunda.se/personligassistans Arbetsplats
Frösunda Personlig assistans Kontakt
Madeleine Jönsson madeleine.jonsson@frosunda.se 0101303249 Jobbnummer
9579321