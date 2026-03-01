Personlig assistent till CP-skadad 54-åring
Tillgänglig Assistans Stockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2026-03-01
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tillgänglig Assistans Stockholm AB i Stockholm
, Berg
eller i hela Sverige
Tillgänglig Assistans Stockholm AB är ett assistansbolag där grundaren har sin egen assistans i företaget.
Personlig assistent till man 53 år i Östermalm, Stockholm - Deltid/vikarie/kväll/helg/natt
Jag söker manliga assistenter som kan och vill jobba deltid samt hoppa in vid behov. Eftersom jag är ute och rör mig mycket, bör du ha god kondition. Du kommer att lära dig hantera en manuell rullstol.
Eftersom jag har talsvårigheter och ibland behöver assistans med tolkning och ofta även anteckningar, är det mycket viktigt att du är lyhörd och kan formulera dig i tal och skrift på svenska. Du kommer att få den introduktion som du behöver.
Om kund
Jag som driver Tillgänglig Assistans Stockholm AB är intresserad av tillgänglighet och engagerar mig i frågor som leder till att samhället är fritt och nåbart för alla. Min egen assistans präglas av denna grundsyn. Jag är en cp-skadad kille född 1972 som är självständig och aktiv med många intressen. Jag är ofta ute på aktiviteter, såsom kryssningar, TV-inspelningar både som publik och statist. Jag är idrottsintresserad och jag har också ett stort dataintresse.
Enbart skriftliga ansökningar. Jag kontaktar dig om jag finner att det är intressant att gå vidare till en intervju.Publiceringsdatum2026-03-01Anställningstyp/arbetstider
Deltid
Lön Kollektivavtal Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: anders@tillgangligassistans.se Arbetsgivare Tillgänglig Assistans Stockholm AB
(org.nr 556768-1571)
Bo Bergmans Gata 10 (visa karta
)
115 50 STOCKHOLM Arbetsplats
Tillgänglig Assistans Stockholm AB Jobbnummer
9769657