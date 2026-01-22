Personlig assistent till 35-årig kille
Nu behöver vi en till assistent till vårat gäng i Torvalla.
Kunden sitter i rullstol han kommunicerar med fåtal tecken och ord, så det är viktigt att du är lyhörd och kan svenska språket väl.
Han behöver hjälp med allt i sin vardag både i omvårdnad och med hushållssysslor.
Vi söker dig som är ansvarsfull och pålitlig och du ska ha ett genuint intresse för att arbeta med människor.
Du måste vara flexibel i dina arbetstider, då arbetspassen är förlagda på dygn helg som vardag med sovande jour.
Erfarenhet är meriterande men personkemi är viktigast.
Tjänsten är på ca 65-75%
Vi berättar mera om tjänsten vid en intervju. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
E-post: jessica@osdass.se
Detta är ett deltidsjobb.
