Personlig assistent till 12 årig flicka
Östersunds Assistansförmedling AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Östersund Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Östersund
2025-08-27
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Östersunds Assistansförmedling AB i Östersund
, Krokom
, Ragunda
, Strömsund
, Härjedalen
eller i hela Sverige
Det är en 12 årig tjej med glimten i ögat som gillar pyssel, bus, filmer, smink och kläder och mycket mer förstås. Funktionsvariationen gör att hon behöver hjälp med allt i sin vardag, i hemmet, på skolan och på olika aktiviteter. Dag som natt. Jobbet kan innebära resa till annan ort.
Vi söker dig som:
• Har barnasinnet kvar men är trygg och ansvarsfull
• Är kreativ och kan hitta på saker, men också sitta stilla
• Kan hjälpa med personlig omvårdnad, förflyttningar och vardagsrutiner
• Är lyhörd och har respekt för flickans behov och tempo
Ett stort plus om du:
• Kan fläta hår, är pysslig, och kan måla naglar och sminka.
• Tål hundar
• Kan köra bil
• Inte röker
Är flexibel
Jobbet innebär:
• att vara behjälplig under dygnets alla timmar. Hjälpa till före under och efter skoldagen.
• att vara ett stöd i aktiviteter, vid måltider och i hemmet.
• att följa med på utflykter, läkarbesök eller bara vara hemma och mysa.
• Vara en trygg vuxen som både flickan och föräldrar kan lita på.
Vad du får:
• Ett meningsfullt jobb där du får vara en viktig del av ett barns liv
• Tydliga instruktioner och stöd från engagerade föräldrar. Och härliga kollegor.
• Lön enligt kollektivavtal, friskvårdsbidrag
Är du rätt person för den här flickan? Skicka in ett cv och ett personligt brev, eller ett mejl där du berättar om dig själv. Vi bryr oss mer om vem du är som person än hur ditt cv ser ut. Har du ett varmt hjärta och en gnutta barnslig fantasi? Då vill vi höra från dig.
Vi söker bara kvinnliga assistenter till denna tjänst.
Ett krav är att du talar läser och förstår svenska språket.
Vi anställer löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26
E-post: info@osdass.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "flicka 12". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Östersunds Assistansförmedling AB
(org.nr 556617-7217)
Odenskogsvägen 27 (visa karta
)
831 48 ÖSTERSUND Jobbnummer
9478602