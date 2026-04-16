Personlig assistent Svedala dygnspass
Erlandsdals Vård Och Omsorg AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Svedala Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Svedala
2026-04-16
, Staffanstorp
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Erlandsdals Vård Och Omsorg AB i Svedala
, Vellinge
, Trelleborg
, Skurup
, Malmö
eller i hela Sverige
Vi söker personlig assistent för en glad och pigg kvinna i 35-års åldern som bor i egen lägenhet i Svedala. Hon har flera funktionsnedsättningar och saknar tal. Hon behöver hjälp med allt i sin vardag, förflyttningar, personlig hygien, matlagning, matning, medicinering samt allmänt förekommande hushållssysslor som tvätt och städ. Måndag- fredag är kunden på daglig verksamhet tillsammans med sin assistent.
Tjänsten är är en deltidstjänst på 100% förlagd till dygnspass med sovande natt (väntetid) med arbetstid 8.00-8.00. Detta innebär4 pass i månaden.
Du är en person som är ansvarstagande och trygg i dig själv, du måste vara driven och kunna föra kundens talan. Du ska gilla att vara ute på promenader och hitta på aktiviteter. Du pratar obehindrat svenska och kunden ser gärna kvinnliga sökande.
Vi på Erlandsdals Vård & Omsorg erbjuder en stabil och utvecklande arbetsplats med individuell lönesättning. Vi har kollektivavtal med Kommunal och utdrag ur polisregistret kan begäras. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-16
E-post: info@evoab.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "001". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Erlandsdals Vård och Omsorg AB
(org.nr 556752-1124), http://www.evoab.se
Gyllerogatan 4 (visa karta
)
233 51 SVEDALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Erlandsdals Vård & Omsorg AB Jobbnummer
9857854