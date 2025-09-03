Personlig assistent, spansktalande
2025-09-03
PERSONLIG ASSISTENT, SPANSKTALANDE
Hur kan vi ge bästa möjliga stöd till de som behöver oss, utifrån deras egna behov och förutsättningar? Det är något vi jobbar med varje dag. Det är inte alltid lätt, men vi ger aldrig upp förrän vi hittar lösningar som fungerar. Nu söker vi en spansktalande personlig assistent som vill vara med och skapa trygghet och självständighet för en individ i vardagen.
DIN ROLL
Som personlig assistent stöttar och hjälper du en person i dennes hemmiljö med den vardag som är meningsfull för individen. Genom kunskap om fysiska, psykiska och intellektuella funktionsnedsättningar ska du på ett professionellt och flexibelt sätt bemöta, stödja och hjälpa individen utifrån önskemål och behov.
Tillsammans med individen tar du fram en genomförandeplan som beskriver hur stödet ska utformas för att öka möjligheten till en självständig och meningsfull vardag.
Du samarbetar nära med närstående, resurspersoner och andra arbetsgrupper. Verksamheten bedrivs under dagtid, kvällar och nätter, både vardagar och helger.
DIN KOMPETENS OCH ERFARENHET
Vi söker en spansktalande personlig assistent med kunskap och förståelse för funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och dess påverkan på individen. Rollen kräver god kommunikativ förmåga på spanska och svenska i både tal och skrift. Du har ett hälsofrämjande förhållningssätt, ett tydliggörande arbetssätt och ser det friska genom att tillvarata och utveckla personens förmågor. Vi ser gärna att du har goda kunskaper i lågaffektivt bemötande. För jobbet behöver du ha fysiska förutsättningar för att klara av arbetsuppgifterna.
Du är trygg, lyhörd och trivs med att arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Att skapa goda relationer och samarbeta med människor är en självklarhet för dig.
Det är meriterande om du har utbildning inom vård och omsorg, barn- och fritidsprogrammet med inriktning mot personer med särskilda behov, eller annan likvärdig utbildning.
Skellefteå kommun är finsk och samisk förvaltningskommun, det är därför meriterande om du kan finska eller samiska.
DIN NYA ARBETSPLATS
Inom Stöd och service arbetar vi utifrån ett salutogent synsätt med fokus på att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv - hemma, på jobbet och på sin fritid. Vi vill öka förståelsen hos individer, deras anhöriga, samhället och organisationer om metoder som stärker livskvaliteten och självständigheten. Det gör vi genom ett rehabiliterande och förebyggande arbetssätt där individens egna resurser och behov alltid står i centrum.
Vill du veta mer om hur det är att bo och leva i vår kommun? Läs mer om Skellefteå som plats att bo och leva på: Skellefteå kommun (https://skelleftea.se/)
Här kan du också läsa om våra förmåner: Förmåner - Skellefteå kommun (https://skelleftea.se/invanare/jobba-i-skelleftea-kommun/att-jobba-for-skelleftea-kommun/formaner)
SÅ HÄR SÖKER DU
