Personlig assistent, Solna

Är du som jag en aktiv musikälskare? Beskriver du dig som lekfull och lojal? Kanske är du min nya assistent?
Jag heter Mattias och är en man i 30-års åldern som trivs bäst när jag får fylla mina dagar med aktiviteter som att lyssna på musik, äta god mat och dansa loss. Jag älskar att gå till min lokala replokal för att spela instrument och att träna simning med min simgrupp.
Jag söker dig som är lugn, kommunikativ och förstående. Du tar mina tankar och behov på allvar, har tålamod i ditt bemötande till mig och jobbar för att min vardag ska bli trevlig och givande! Om du delar mitt intresse för musik och kan spela ett instrument så skulle det vara ett stort plus, men det räcker med att du bara gillar musik!
Utöver det är dessa saker något jag tittar efter i din ansökan:
- Jag brukar åka bil till mina aktiviteter så om du har körkort är det ett stort plus!
- Jag älskar djur och min familj har en hund så det är viktigt att du tål pälsdjur!
- Om du har tidigare erfarenhet av personer med autism är det jättebra!
- Jag ser helst att du som söker är man!
Omfattning: Hos mig arbetar man dygnspass. Timanställningen avser inhopp och roll som bemanningsansvarig under kortare perioder. Möjlighet till en schema anställning längre fram.
Tillträde: Omgående eller enligt överenskommelse.
Om rekryteringsprocessen: Vi tar löpande kontakt med intressanta kandidater och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Som en del av vår rekryteringsprocess genomför vi alltid en bakgrundskontroll via Fortcheck som skickas ut till dig som kandidat via mejl och sms. Bakgrundskontrollen sker helt på dina villkor - du utför själv kontrollen och får ta del av resultatet. Du väljer sedan huruvida du vill skicka vidare informationen till oss eller avbryta.
Om JAG som arbetsgivare: Vi har kollektivavtal med Kommunal och erbjuder alla anställda betald introduktion, fortbildning och friskvårdsbidrag. Som anställd i JAG gör du skillnad varje dag. Läs mer om oss på JAG.SE
Vi är Sveriges största privata assistansanordnare som drivs utan vinstsyfte. Assistansen är särskilt utformad för personer med flera stora funktionsnedsättningar där en är den intellektuella förmågan. Organisationen har en stark ideologisk förankring som bottnar i alla människors lika värde. Namnet JAG valdes för att symbolisera varje assistansanvändares rätt att vara huvudperson i sitt liv, oavsett funktionsnedsättning. Vi finns i hela Sverige och har systerbolag i Norge och Finland.
