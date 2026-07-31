Ledsagare sökes i Skäggetorp

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Olivia Personlig Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Linköping Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Linköping
2026-07-31
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På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Om tjänsten
Söker du ett jobb där du gör verklig skillnad i någons vardag? Vi söker nu en trygg, positiv och tålmodig person som vill hänga med en ungdom på olika vardagsaktiviteter. Det viktigaste för oss är inte vad du har på ditt CV, utan vem du är som person. Arbetstiderna är flexibla men både dagtid samt helg kan förekomma.
Ungdomen har Rapid Onset Dystonia Parkinsonism (RDP). Det är en sällsynt neurologisk diagnos som innebär att de motoriska signalerna i kroppen är påverkade. Symtomen visar sig framför allt genom stelhet, skakningar och muskelsammandragningar (dystoni). För denna ungdom innebär det i vardagen att rörelseförmågan är nedsatt och om man går på promenad är det framförallt balansen som påverkas och går gärna i handkrok under promenaden.
Ditt uppdrag handlar om att förgylla vardagen och ge stöd under lättare aktiviteter. Det kan till exempel handla om att:
Ta sköna promenader i lugnt tempo.
Gå ner på stan för en fika.
Göra andra lättare och roliga utflykter tillsammans.
Om dig
Vi söker dig som trivs med att arbeta med människor och har förmåga att förstå och möta individers olika behov. Du är lyhörd, initiativrik, lösningsorienterad och engagerad. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Meriter:
Vi har inga strikta krav på utbildning gällande den här insatsen, men vi söker dig som uppfyller följande:
Tålmodig och lyhörd: Eftersom diagnosen gör att det inte går att gå så fort, är det viktigt att du trivs med ett lugnt och prestigelöst tempo.
Trygg och positiv: Du har en stabil personlighet och är enkel att umgås med.
Vårderfarenhet (meriterande): Det är ett plus om du har tidigare erfarenhet inom vård, omsorg eller som personlig assistent.
Språk (meriterande): Det är starkt meriterande om du talar ryska eller persiska (farsi).
Sysselsättningsgrad: 5% av heltid - 8 timmar i månaden.
Tillträde: Urvalet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan.
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID -handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år.
Om du vill arbeta med barn och unga under 18 år behöver du uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Det är viktigt att utdragen beställs i god tid, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Med anledning av lagändring från den 1 mars 2026 utökas registerkontrollen till att omfatta både utdrag ur belastningsregistret och utdrag från misstankeregistret.
Du beställer enkelt utdragen med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
Om rekryteringsprocessen:Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen . Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om kollektivavtal och förmåner hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8156692-2126045". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans Aktiebolag
(org.nr 556630-8986), https://oliviaassistans.teamtailor.com
Linköping Central Station (visa karta
)
582 22 LINKÖPING Arbetsplats
Olivia Personlig Assistans AB Jobbnummer
10017490