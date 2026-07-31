Vi söker en teknisk administratör till framtidens elhandelsbolag
Evlta AB / Administratörsjobb / Borlänge Visa alla administratörsjobb i Borlänge
2026-07-31
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Vill du vara med och utveckla morgondagens energilösningar?
Vi är ett modernt och växande elhandelsbolag som kombinerar smart teknik med hög service. Nu söker vi en tekniskt intresserad administratör som vill vara en viktig del av vårt team i Borlänge.
Hos oss får du arbeta i en spännande bransch där elhandel, solenergi, batterilagring och smart energistyrning står i fokus. Du blir en nyckelperson som ser till att våra administrativa processer fungerar smidigt samtidigt som du har kontakt med den tekniska sidan av verksamheten.
Om rollen
Som teknisk administratör kommer du bland annat att:
Hantera administration kopplad till elhandel och energitjänster.
Arbeta i olika tekniska system och affärssystem.
Administrera och följa upp installationer, kunder och projekt.
Ha kontakt med kunder, installatörer och samarbetspartners.
Bidra till utvecklingen av våra interna processer och arbetssätt.
Vi söker dig som
Har några års arbetslivserfarenhet.
Är strukturerad, noggrann och gillar ordning och reda.
Har ett tekniskt intresse och lätt för att sätta dig in i nya system.
Trivs med att kombinera administration och teknik.
Är serviceinriktad och har god samarbetsförmåga.
Har god datorvana och uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift.
Meriterande
Det är ett stort plus om du har erfarenhet från:
Solcellsbranschen.
Batterilagring och energilager.
Styrning eller optimering av batterisystem och energisystem.
Elhandel, energibranschen eller liknande teknisk verksamhet.
Vi erbjuder
Hos oss blir du en del av ett modernt företag med korta beslutsvägar och stora möjligheter att påverka. Du får arbeta med framtidens energilösningar tillsammans med engagerade kollegor i en bransch som utvecklas snabbt.
Vi erbjuder:
Heltidstjänst med placering i Borlänge.
Konkurrenskraftiga villkor.
Ett varierande och utvecklande arbete.
Möjlighet att växa tillsammans med företaget.
Trevliga kollegor och en positiv arbetsmiljö.
Placering: Borlänge
Omfattning: Heltid
Välkommen med din ansökan – vi ser fram emot att lära känna dig och hoppas att du vill vara med och forma framtidens energimarknad tillsammans med oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-30
E-post: info@evolta.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Evlta AB
(org.nr 559520-1954), http://www.evolta.se
Tunavägen 257 (visa karta
)
784 63 BORLÄNGE Jobbnummer
10017486