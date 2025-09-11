Personlig assistent sökes till Tibro
2025-09-11
Studerar du eller söker extra tid? Då ska du söka detta jobb som personlig assistent!
Vi söker en personlig assistent till en sportintresserad man i 50 års åldern och som bor i egen lägenhet i Tibro. Det är en lugn arbetsplats och i arbetsuppgifterna ingår att assistera vid hushållssysslor, fritid och andra former av fysiskt stöd.
Du som söker är pålitlig, har ansvarskänsla, ett gott humör och får gärna dela intresset för sport. Vi ser gärna att du har körkort. Ingen särskild utbildning krävs utan rekrytering sker utifrån personlig lämplighet.
Timvikariat med arbetstid förlagd till dag, kväll och helg. Då det förkommer kortare arbetspass är det en fördel att du bor i eller nära Tibro. Eventuellt kommer viss schemalagd tid att kunna erbjudas.
Kollektivavtal Fremia-Kommunal.
Välkommen med din ansökan med personligt brev och CV märkt "TG" senast 2025-10-11 till arbetsgivaren via e-post: info@skaraborgsassistans.com
Anställningsintervjuer hålls löpande. Vi har endast möjlighet att höra av oss till sökande som blir aktuella för intervju. Vi efterfrågar referenser.
SkaraborgsAssistans begär utdrag ur belastningsregistret innan en ev. anställning. Registerutdraget du ska använda heter - https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
SkaraborgsAssistans är ett brukarkooperativ som ägs och drivs av medlemmarna själva helt utan vinstintresse. Vi är idag 46 medlemmar med ca 300 personliga assistenter och vi är själva arbetsledare alternativt har en vice arbetsledare för våra egna assistenter. SkaraborgsAssistans har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvaret. Som anställd personlig assistent hos oss omfattas du av kollektivavtal samt avtalspension. Du är försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Det är viktigt att du ska trivas i SkaraborgsAssistans och vi vill erbjuda trivsel och samhörighet till din som anställd. Så ansöker du
