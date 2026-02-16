Personlig assistent sökes till man i Nyköping.
Är du min nästa assistent och vår nästa kollega? Vill du tillhöra en assistentgrupp som tillsammans arbetar för att sätta guldkant på vår kunds tillvaro?
Vi på Vår Omtanke söker nu flera personliga assistenter som vill arbeta med vår kund i Nyköping! I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Om tjänsten Vi söker dig som vill jobba som personlig assistent åt en man som behöver hjälp och stöd i sin vardag. Kunden är boende i Nyköping.
I rollen kommer du till exempel att hjälpa kunden med vardagliga sysslor, personlig hygien, stötta vid förflyttningar i och utanför hemmet.
Vem är du? Vi ser att du är pedagogisk i ditt arbetssätt, ansvarstaganade, lugn och lyhörd. Vidare är det viktigt att du är trygg i det du gör, är självständig och initiativrik. Du är driven person och du ska kunna laga mat och vara behjälplig i att ta hand om ett hushåll. För detta arbete krävs det att du kan tala svenska obehindrat.
Du kommer att arbeta tillsammans med en av dina kollegor under dagtid så det krävs att du kan sammarbeta. Det krävs inte att du har någon erfarenhet men det är meriterande, det viktigare är att personkemin stämmer överens mellan dig och kunden.
Just nu söker vi timvikarier som kan vara extra då ordinarie personal är på semester eller vid oplanerad frånvaro.
På sikt finns det möjlighet till en fast schemarad.
Körkort är ett krav för fast tjänst och då ser vi att du är över 25 år. För en timanställning behövs det inte något körkort men det är meriterande.
Arbetstid: Timanställning till att starta med, kan leda till en fast rad. Arbetstiderna är mellan kl 8-15 / 8-17 15-21.30 17-08 ( inkl jour)
Vad får du? Friskvård, utbildning och väl introduktion.
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vad händer nu? Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke men kan även komma att läsas av kundens anhöriga.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
