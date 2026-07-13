Personlig assistent sökes till man i Jämshög
Olivia Personlig Assistans Aktiebolag / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Olofström Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Olofström
2026-07-13
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På Olivia arbetar vi tillsammans för alla människors rätt till att leva livet fullt ut. Nu söker vi ytterligare en kollega till vårt team, är det du?
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent och som värdesätter långsiktighet, trygghet och goda relationer. Det här är ett uppdrag för dig som vill vara en stabil och pålitlig del av någons vardag.
Vi söker dig som vill arbeta som sommarvikarie.
Dubbelassistans förekommer.
Om uppdraget
Kunden är en man i 30-årsåldern med en förvärvad ryggmärgsskada som bor tillsammans med sin familj. Han är i behov av personlig assistans i vardagen för att livet ska fungera på ett tryggt och värdigt sätt.
Det här är ett arbete för dig som vill bygga en långsiktig relation och som har förmågan att vara både närvarande och lyhörd.
Du arbetar i en miljö med tydliga rutiner och struktur. Introduktion sker på plats och du får tid att lära känna både kunden och arbetssättet. Vi värdesätter god kommunikation, tydlighet och ett respektfullt samarbete – för att vardagen ska fungera tryggt för alla.Publiceringsdatum2026-07-13Dina arbetsuppgifter
Arbetet innebär bland annat att:
assistera vid personlig omvårdnad
hjälpa till vid måltider
utföra förekommande hushållssysslor
assistera vid förflyttningar och manuella lyft
Arbetstider
Arbetstiderna är förlagda dag, kväll och natt – vardag som helg:
07.00–15.00
07.00–18.00
15.00–22.00
18.00-07.00 (vaken natt)
22.00–07.00 (vaken natt)
Vem söker vi?
Vi söker dig som är:
lyhörd, empatisk och ansvarstagande
initiativtagande och lösningsfokuserad
trygg i dig själv och har god fingertoppskänslaKvalifikationer
Ej allergisk mot pälsdjur
B-körkort
Tillgång till bil
God fysisk styrka (manuella förflyttningar förekommer)
Omfattning: Timvikarie vid behov över sommaren
Antal tjänster: 2
Tillträde: Omgående
Att tänka på inför din ansökan:
En förutsättning för att påbörja en anställning hos på Olivia är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och lämna in personbevis samt eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. Personbevis kan du enkelt ladda ned på Skatteverkets hemsida.
För att arbeta som personlig assistent hos oss måste du ha fyllt 18 år. Ålderskravet följer av reglerna om personlig assistans, ledsagning och avlösning i LSS och socialförsäkringsbalken.
För att arbeta med barn och unga under 18 år krävs att du uppvisar utdrag ur belastningsregistret. Från och med den 1 mars 2026 gäller nya bestämmelser som innebär att registerkontrollen omfattar både utdrag ur belastningsregistret och utdrag ur misstankeregistret. Utdragen beställs via Polismyndighetens e-tjänst. Observera att handläggningstiden kan variera, varför beställning bör göras i god tid.
Utdragen kan beställas med BankID via följande länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/
Om rekryteringsprocessen:
Om du ger ditt samtycke kan vi dela din profil med våra systerbolag om din profil matchar en annan tjänst inom Team Olivia.
För dig med Anställningsstöd:
Olivia är ett inkluderande företag. Vi välkomnar alla sökanden och även du som har rätt till någon form av anställningsstöd genom arbetsförmedlingen. Det är frivilligt att ange denna information i din ansökan, alternativt kan du även meddela detta vid en eventuell intervju.
Om kollektivavtal hos Olivia:
Som medarbetare omfattas du av kollektivavtal och självklart är du försäkrad på och till/från arbetet om något oförutsett skulle inträffa. Förutom friskvårdsbidrag och en rad andra förmåner anordnar vi aktiviteter som riktar sig både till dig som anställd och till kunden du arbetar med. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8057315-2098376". Arbetsgivare Olivia Personlig Assistans Aktiebolag
(org.nr 556630-8986), https://oliviaassistans.teamtailor.com
Olofström station (visa karta
)
293 38 OLOFSTRÖM Arbetsplats
Olivia Personlig Assistans AB Jobbnummer
10000998