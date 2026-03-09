Personlig assistent sökes till Hjärnarp under april
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Helsingborg
Om uppdragsgivaren
Vi söker en timvikarie till vår kvinnliga uppdragsgivare som bor i Hjärnarp, cirka 30 minuter från Helsingborg, Ängelholm och Örkeljunga. Uppdragsgivaren bor i villa tillsammans med sin man, är rullstolsburen, kommunicerar självständigt och har diabetes. Hon har ett stort intresse för odling av blommor och grönsaker, tycker om att ha olika projekt i hemmet och är gärna aktiv både inomhus och utomhus. Träning är viktigt för henne och hon uppskattar stöd och motivation kring hemmaträning.Publiceringsdatum2026-03-09Om tjänsten
Som personlig assistent stöttar du uppdragsgivaren i hennes vardag och bidrar till att hon kan leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Arbetet innebär stöd i dagliga aktiviteter, hygienmoment med dubbelbemanning cirka 15 timmar per vecka, att följa med på planerade vårdbesök och aktiviteter samt att hjälpa till och engagera sig i olika projekt i hemmet och trädgården. Uppdragsgivaren har en handikappanpassad bil som du gärna får köra när ni åker tillsammans.
Arbetstider
Vi söker en vikarie som kan jobba fasta tider under april månad men med fortsättning som vid behov. Tjänsten kräver flexibilitet då tiderna kan variera, exempelvis vid planerade besök inom sjukvården eller andra aktiviteter. Det kan även bli aktuellt med vikariat under sommaren.
Vem vi söker
Vi söker dig som är kvinna, trygg, lyhörd och flexibel. Du har B-körkort och god förståelse för svenska i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som personlig assistent, erfarenhet av personlift, kunskap i sömnad med symaskin, god datavana, intresse för träning och förmåga att motivera andra samt om du är ajour med vad som händer i Sverige och världen.Övrig information
Tjänsten innebär att du blir en viktig del av uppdragsgivarens vardag och bidrar till att hon kan fortsätta utveckla sina intressen och leva ett aktivt liv.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa digitalt via denna länk HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
Saand Assistans AB (org.nr 556995-4877), https://www.saand.se
251 89 HELSINGBORG
9786144