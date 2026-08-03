Personlig assistent sökes till Hjärnarp
Saand Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ängelholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ängelholm
2026-08-03
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Just nu söker vi en som kan gå på en fast rad 21,5h i veckan för en assistent ska gå på mammaledighet i ett år. (Kan bli förlängt)
Där finns inget startdatum än, då det kan bli redan tidigt i maj eller i slutet.
Det är:
Vecka 1.
Måndag 18.00-21.00
Tisdag 08.00-13.00
Onsdag 08.00-13.00
Torsdag 08.00-13.00
Lördag 08.00-13.00
Söndag 08.00-13.00
V2.
Måndag 09.00-12.00
Onsdag 09.00-12.00
Torsdag 09.00-12.00
Fredag 09.00-12.00
Det är uppskattat om man även kan hoppa in vid behov.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på SAAND Assistans är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Utifrån lagstiftning krävs att vi som arbetsgivare begär ett registerutdrag från alla anställda som ska arbeta som personlig assistent åt ett barn under 18 år. För att trygga våra uppdragsgivare på SAAND Assistans inhämtar vi utdrag ifrån belastningsregister på samtliga vi anställer. Därav behöver du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister inför en eventuell anställning.
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
Utdrag ur belastningsregister kommer att frågas vid intervju. Registerutdraget kan du beställa digitalt via denna länk HVB-hem, e-tjänst | Polismyndigheten Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Saand Assistans AB
(org.nr 556995-4877), https://www.saand.se
- (visa karta
)
262 30 ÄNGELHOLM Jobbnummer
10020323