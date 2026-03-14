Personlig assistent sökes till ett barn
Vi på Nordin Assistans söker nu personal till en av våra barnkunder. Hon bor tilsammans med sina föräldrar och syskon. Som personlig assistent blir du en viktig del av flickans vardag-både i hemmet och även på aktiviteter.
Detta arbete är arbete med omfattande omvårdnad- och tillsynsansvar, där du som assistent behöver vara närvarande , uppmärksam och trygg i din roll.
Arbetstiderna är förlagda vardagar och helger enligt följande:
Vardagar:
17:00 - 23:00
23:00 - 07:15
Helger:
09:00 - 17:00
17:00 - 23:00
23:00 - 09:00
Vi söker dig som söker ett arbete som du ser som långsiktigt och vill arbeta minst 20 timmar per vecka och ser detta som ett långsiktigt samarbete. Introduktion kan påbörjas omgående enligt överenskommelse.
OM KUNDEN
Du kommer att arbeta med en flicka i 12-års åldern som tycker om sång, lek och bad. Hon uppskattar trygghet och närvaro runt omkring sig.
Kunden har ett omfattande vårdbehov. Du behöver ha erfarenhet av intellektuell funktionsnedsättning, nutritionsproblem, synfältsdefekter och epilepsi.
Detta innebär att du som assistent ansvarar för både grundläggade omvårdnad och medicinska moment. Hon behöver hjälp med:
Personlig hygien, av- och påklädning samt måltider
Förflyttningar samt medicinering
Kommunikation och socialt samspel
Dagliga rutiner i hem
Hon använder hjälpmedel sond och gåstol.
Är du den vi söker?
Vi söker dig som har erfarenhet att arbeta med barn och att du trivs att göra det. Som person är du lyhörd, lugn, trygg och ansvarstagande och känner dig bekväm med ett uppdrag som innebär ett omfattande vård- och tillsynsansvar.
Eftersom att flickan har stora omvårdnadsbehov behöver du vara noggrann, uppmärksam och ha färmågan att agera tryggt även i situationer som kräver snabba beslut.
Mycket goda kunskaper i svenska språket i tal och skrift.
Tidigare erfarenhet av arbete som personlig assistent/annan vårderfarenhet.
Meriterande erfarenheter
Erfarenhet av epilepsi
Erfarenhet av sondmatning (PEG)
Erfarenhet att areta med barn
Rök- och prafymfri.
Lön: Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal
Vi erbjuder friskvård
På Nordin assistans har vi som policy att begära utdrag ur belastningsregistert på de som arbetar med barn. Blir du kallad till intervju vill gäran att du tar ett aktuellt utdrag. Ett belstningsregister
LSS beställer du enklast på Arbete med barn enligt LSS, e-tjänst | Polismyndighetenhttps://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Med ansökan så bifogar du personligt brev, cv och gärna en bild och referenser.
Ansökan märkes med Borås1234 och mejlas tillmalin@nordinassistanst.com
OBS! Ansökan tas endast emot via mejl. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
E-post: Malin@nordinassistans.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Borås1234". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Nordin Assistans AB
(org.nr 559009-7530)
507 32 BRÄMHULT Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9797956