Personlig assistent sökes till en man
Vill du arbeta som personlig assistent och bidra till allas lika rätt till ett bra liv?
I rollen kommer du göra skillnad i människors vardag och tillsammans med oss arbeta efter Humanas vision - Alla har rätt till ett bra liv.
Om uppdraget
Vår kund är en man med ett stort socialt nätverk som uppskattar att umgås med vänner och familj. Han har tidigare varit mycket aktiv inom idrott, med intressen som alpin skidåkning och tennis, och han trivs fortfarande med att vistas utomhus i naturen samt att resa.
Kunden sitter i rullstol och behöver din hjälp med personlig hygien, klädombyten, hushållsarbete och träningsövningar. Förflyttningar sker med hjälpmedel eller glidbräda, vilket innebär att rollen kräver att du är fysiskt stark och trygg i att hantera dessa praktiska moment. I hemmet finns en hund som är en viktig del av vardagen, och i dina arbetsuppgifter ingår att följa med på promenader tillsammans med kunden och hunden.
Vem är du?
Rollen som personlig assistent ställer höga krav på förmågan att skapa goda relationer. Vi söker därför dig som är lyhörd, engagerad och ansvarstagande. Det är även viktigt att du kan ta egna initiativ och se vad som behöver göras. För att trivas som personlig assistent är det viktigt att det finns bra personkemi mellan dig som assistent och kunden.
Då kunden värdesätter sin sociala vardag söker vi dig som är bekväm i sociala sammanhang och som kan vara ett stöd både i hemmet och vid aktiviteter ute i samhället.
För tjänsten krävs det att du:
Vill arbeta hos en man i 47 års ålder boende på Lidingö.
Är fysiskt stark då tunga förflyttningar förekommer.
Har goda kunskaper i svenska eller engelska.
Tål pälsdjur (hund finns i hemmet).
Är rökfri under arbetstid
För tjänsten är det meriterande om du:
Har tidigare erfarenhet från vård och omsorg eller personlig assistans.
Har erfarenhet av att hantera kateter
Har erfarenhet av att sköta såromläggningar
Är trygg med att hantera förflyttningshjälpmedel och glidbräda.
Delar kundens intresse för natur, socialt umgänge och ett aktivt liv.
Stor vikt kommer att läggas kring personlig lämplighet.
Arbetstid, tjänstgöringsgrad och lön
Aktuell anställningsform är "timanställning" vilket innebär arbete vid behov med varierande arbetstider under dag, kväll och natt (väntetid mellan 00:00-06:00). Det kommer även finnas möjlighet att arbeta på schema tre veckor under sommaren, v.26,27 och 28.Publiceringsdatum2026-04-21Ersättning
Fast timlön enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.Tillträde
Enligt överenskommelse.
Vi erbjuder
Hos Humana är det viktigt att både du som assistent och kunden känner er trygga i samarbetet. Därför får du som ny assistent en introduktion som är anpassad både till yrkesrollen och till den kund du ska arbeta hos. Du får även tillgång till relevanta utbildningar och möjlighet att utvecklas i din roll - så att du har goda förutsättningar att trivas och känna dig trygg i ditt arbete. Humana har kollektivavtal, försäkringar och friskvårdsförmån.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdagen. Vi tar endast emot ansökningar via vårt rekryteringssystem i enlighet med GDPR.
En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige. För att kunna jobba som personlig assistent måste du vara minst 18 år.
Till dig som arbetar inom rekrytering- och bemanningsföretag samt med annonsförsäljning så undanber vi oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringstjänster i samband med den här annonsen.
Välkommen med din ansökan!
Vill du veta mer om rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta rekryteringsansvarig:
Evelina MadheimEvelina.Madheim@humana.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
https://jobb.humana.se
Warfvinges väg 39 (visa karta
)
112 51 STOCKHOLM
