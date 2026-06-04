Personlig assistent sökes till 27 årig man i Ina - Söderhamn
Kavon Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Söderhamn Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Söderhamn
2026-06-04
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Personlig assistent sökes – extraarbete med möjlighet till fast tjänst.
Hej!
Jag heter Oscar, är 27 år gammal och söker nu en personlig assistent till en fast schemarad. För rätt person finns möjlighet att börja som vikarie under en introduktionsperiod innan tjänsten övergår till en ordinarie rad. Jag söker någon som vill ha en långsiktig anställning och bli en del av mitt team.
Om arbetet
Arbetspassen är förlagda som dygnspass mellan 08:00–08:00, med jourtid mellan 00:20–08:00. Du bör kunna arbeta både vardagar och helger.
Det här passar exempelvis dig som studerar på distans, söker ett flexibelt extrajobb eller vill bygga erfarenhet inom personlig assistans.
Vem är jag?
Jag är en nyfiken och driven person som gärna har flera projekt på gång samtidigt. Ett av mina största intressen är terraristik, där jag arbetar med allt från fågelspindlar, gråsuggor och kackerlackor till terrariebyggen och biologisk mångfald. Jag driver även Arachno Habitat, där jag utvecklar produkter, skriver artbeskrivningar och arbetar med att sprida kunskap om exotiska djur och deras naturliga miljöer. När jag inte arbetar med mina projekt tycker jag om att lära mig nya saker, diskutera naturvetenskapliga ämnen och utveckla idéer för framtiden. Jag uppskattar ordning och struktur, men också humor och en avslappnad arbetsmiljö där man kan ha trevligt tillsammans under arbetspassen.
Som assistent kommer du att få följa med i en varierad vardag där ingen dag är exakt den andra lik. Ena dagen kanske vi handlar eller sköter hushållet, medan nästa dag kan innehålla terrariebyggen, företagsprojekt eller andra praktiska uppgifter. Arbetsuppgifterna varierar och kan bland annat innefatta:
Personlig omvårdnad och hygien
Matlagning och hushållssysslor
Inköp och ärenden
Förflyttningar och praktisk hjälp i vardagen
Assistera vid hobby- och projektarbete
Mitt hem är anpassat för att göra arbetet så smidigt och ergonomiskt som möjligt, men vissa lyft och förflyttningar förekommer.
Vem söker jag?
Jag söker dig som är:
Ansvarsfull och pålitlig
Social och lyhörd
Ordningsam och självgående
Flexibel och lösningsorienterad
Du behöver ha körkort eftersom du kommer att köra min anpassade bil under arbetspassen.
I hemmet finns även ett större intresse för terrariedjur, bland annat fågelspindlar och reptiler. Samtliga djur hålls säkert i sina terrarium, men det är viktigt att du känner dig bekväm med att de finns i miljön.
Om arbetsgivaren
Kavon Care är ett familjeägt assistansbolag där närhet, tillgänglighet och snabba beslutsvägar står i fokus. Vi erbjuder kollektivavtal, friskvårdsbidrag och andra förmåner enligt gällande avtal. Vi kommer även begära utdrag från belastningsregistret.
Läs gärna mer på kavoncare.se.Publiceringsdatum2026-06-04Så ansöker du
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Sista dag att ansöka är 2026-07-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kavon Care AB
(org.nr 556861-4753), https://www.kavoncare.se
Ina (visa karta
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826 40 SÖDERHAMN Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9947161