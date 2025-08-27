Personlig assistent sökes till 12-årig pojke
Novasis Mitt AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Täby Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Täby
2025-08-27
, Vallentuna
, Upplands Väsby
, Danderyd
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novasis Mitt AB i Täby
, Sollentuna
, Stockholm
, Håbo
, Botkyrka
eller i hela Sverige
Personlig assistent till 12-årig pojke i Täby
Om jobbet
Jag har precis flyttat till Täby och söker min nya assistent!
Jag är en pojke på 12 år men mitt tal är mer som en 2-årings. Jag är snabb, busig och påhittig, så det är bra om du är tålmodig, flexibel när allt händer snabbt och lugn när saker kanske går fel.
Jag tycker om gosedjur, promenader, musik och Täby simhall.
Jag behöver hjälp med matning via sondknapp på magen och viss praktisk hygien.
Ibland är jag orolig och högljudd. Ibland vill jag träna på samtal och socialt samspel med dig. Därför är det meriterande om du har erfarenhet av autism och kunskap om lågaffektivt bemötande.
Du kommer att arbeta där jag är, i hemmet eller ute på aktiviteter. Hemma i Täby Kyrkby finns min mamma, men inga husdjur.
Arbetstider hos mig är vardagar (eftermiddag/kväll) och eventuellt någon helg i månaden.
Mer detaljer kring arbetstider och uppdraget fås vid intervju.
Att arbeta hos Novasis
Vi är ett starkt team med lång erfarenhet från branschen som byggt upp företaget med all den erfarenhet som vi samlat genom åren. För oss är det självklart att assistansen alltid utgår från hur kunden vill att den utförs.
Vi fokuserar också på våra medarbetare då de är det värdefullaste vi har. Vi har ett av branschen mest generösa kollektivavtal genom Fremia, samt ger våra personliga assistenter den kompetensutveckling som behövs för att känna sig trygg i sitt arbete. Detta för att kunna leverera en trygg assistans av hög kvalitet för våra kunder, av medarbetare som är stolta över sitt jobb och sin arbetsgivare.
Våra värdeord är trygghet, frihet, närhet och dessa jobbar vi utifrån varje dag.
Om din ansökan
Din ansökan kommer att läsas av oss på Novasis samt kunden och dennes anhöriga.
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och möjliggöra för god kommunikation med dig som ansöker ber vi dig skicka in din ansökan genom denna ansökning och inte genom mail eller i pappersformat.
Denna rekrytering sköts internt hos oss och vi avböjer alla förfrågningar från rekryterings- och bemanningsföretag. Ersättning
Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Novasis Mitt AB
(org.nr 556738-9142) Kontakt
Sebastian Cojocaru sebastian@novasis.se Jobbnummer
9477940