Personlig Assistent sökes i Växjö
Rtfl Care AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Växjö Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Växjö
2026-06-09
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rtfl Care AB i Växjö
, Karlskrona
, Kristianstad
, Jönköping
, Haninge
eller i hela Sverige
RTFL Care är en arbetsgivare som värdesätter mångfald och jämlikhet. Vi uppmuntrar därför alla kvalificerade kandidater, oavsett kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, eller sexuell läggning, att söka tjänsten.
Personlig Assistent Sökes
Är du en empatisk, engagerad och ansvarsfull person som söker ett meningsfullt och givande arbete?
Vad innebär jobbet som personlig assistent?
Som personlig assistent kommer du att stödja brukaren i vardagliga situationer, vilket kan inkludera personlig hygien, hushållssysslor, inköp, samt att följa med till aktiviteter och möten. Ditt arbete är anpassat efter brukarens behov och önskemål, med målet att främja en självständig och innehållsrik tillvaro.Publiceringsdatum2026-06-09Kvalifikationer
B körkort manuell
Tillgänglig för arbete med start omgående både dagar, kvällar, nätter
Erfarenhet av vård och/eller omsorgsarbete
Personliga egenskaper som att vara ödmjuk, flexibel och lyhörd är det vi letar efter
God förmåga att kommunicera på svenska, både i tal och skrift
Vi erbjuder
Fortbildning och stöd i din roll som personlig assistent.
En chans att göra en verklig skillnad i någons liv Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Rtfl Care AB
(org.nr 556824-9915)
404 24 GÖTEBORG Kontakt
Kontakt
Anna Rinne anna@rtfl.se +46791433431 Jobbnummer
9955047