Personlig assistent sökes i Slite
Särnmark Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Gotland Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Gotland
2025-08-07
Särnmark är ett av Sveriges äldsta företag inom personlig assistans och grundades av nuvarande ägare i början av 1990-talet. Vi arbetar med utgångspunkt i en tydlig och uttalad värdegrund och vår främsta drivkraft är att skapa de bästa förutsättningarna för en individanpassad personlig assistans utifrån varje persons unika behov. Särnmark har idag över 3500 medarbetare och våra kunder och medarbetare finns över hela Sverige. Särnmarks huvudkontor ligger i Sundbyberg men vi har även kontor i Uppsala, Gävle, Malmö, Linköping, Kinna, Uddevalla, Göteborg, Karlstad och Visby.
Om jobbet som personlig assistent
Jag är en kvinna i 40-årsåldern som är ung i sinnet och har IF-diagnos. Nu ska en av mina fina assistenter gå i pension. Därför söker jag en ny person som vill vara min assistent.Publiceringsdatum2025-08-07Dina arbetsuppgifter
Dina arbetsuppgifter innebär att hjälpa och stötta mig i alla moment i livet, allt ifrån personlig hygien, hushållarbete, matlagning till att assistera mig på jobbet och vid aktiviteter utanför hemmet.
Jag bor i egen lägenhet i Slite på norra Gotland. På vardagarna har jag mitt jobb på en daglig verksamhet dit du som assistent följer mig. Jag tycker om att göra utflykter och att vara ute på promenader. Jag går själv, men är lite ostadig på benen så du behöver vara mitt stöd och kunna guida mig under promenaden.
Jag är glad och positiv och tycker om att skoja.
Vi söker dig som:
För att jag ska känna mig trygg och må bra behöver jag en assistent som är lugn, mjuk, omhändertagande och positiv. Det är meriterande om du har erfarenhet av att jobba i ett omsorgsyrke, men inte ett krav. Det viktigaste är att vi trivs tillsammans. Då mitt tal är begränsat är det viktigt att du pratar och förstår svenska väl.
Jag söker dig som är ansvarsfull, lyhörd och har lätt för att lära dig nya arbetsuppgifter. På Särnmark får du alltid introduktion först samt tillgång till digital utbildning om rollen som personlig assistent.
Om anställningen
Hos mig jobbar assistenterna dygnspass med väntetid på natten. Nu har jag behov både av en timvikarie som kan jobba vid behov och en person som vill jobba på en mindre schemarad på 1-3 dygn / månad. Kanske är du en pigg pensionär som vill jobba extra, kanske har du ett annat deltidsjobb som du vill kombinera med, kanske är du student eller konstnär, eller så tycker du bara liksom jag att Personlig assistent är väldens bästa jobb! Oavsett är du välkommen att söka till mig. Hoppas vi ses!
Lön och övriga anställningsvillkor enligt kollektivavtal Personlig assistans, Vårdföretagarna - Kommunal.
Varmt välkommen med din ansökan!
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du kunna styrka att du har ett permanent uppehållstillstånd i Sverige för att kunna få anställning i Särnmark.
Om du söker arbete som personlig assistent hos ett barn som är under 18 år behöver du också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret innan du får börja arbeta.
