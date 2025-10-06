Personlig assistent sökes extra till Nykvarn
Är du min nästa assistent och vår nästa kollega? Vill du tillhöra en assistentgrupp som tillsammans arbetar för att sätta guldkant på vår kunds tillvaro?
Vi på Vår Omtanke söker nu flera personliga assistenter som vill arbeta med vår kund i Nykvarn! I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2025-10-06Om tjänsten
Uppdragsgivaren är en kvinna i 45års åldern med ALS som bor tillsammans med sin son och katt i en lägenhet i centrala Nykvarn. Hon saknar verbalt tal och använder sig av en ögonstyrd dator för att kommunicera.
Stor del av hennes liv går åt rehab, titta på sport och umgås med sin son. Därför kan det vara kul om du delar hennes sportintresse (främst fotboll!), men är inget krav utan bara en bonus!
Jobbet som assistent är att vara hennes förlängda armar och ben, men det är väldigt viktigt att förstå också att man jobbar som ett team tillsammans. Därför är personkemin extremt viktig så samarbetet går smidigt och bra. Man arbetar ensam på sina arbetspass men ändå viktigt att du har lagkänsla då man ibland behöver ställa upp för sina kollegor vid oplanerad såsom planerad frånvaro. Vem är du? Du som söker tjänsten är kvinna, och du bör vara social, levnadsglad och positiv. Du är noggrann, ansvarsfull och strukturerad samt har förmågan att lyssna in andra personer och förstå din roll i en familjesituation. Det är också viktigt att du är ärlig, tycker om att arbeta och har förmåga att skapa en positiv atmosfär omkring dig. Du bör gilla barn då dem finns i hemmet. Du bör även vara icke pälsdjursallergiker, då katt finns i hemmet. Viktigt att du inte har några ryggproblem eller diverse då det förekommer en del förflyttningar tillsammans med henne. Du bör ha stor empati, ha tålamod samt kunna sätta dig in i en annan människas situation och vara mycket lyhörd. Det är viktigt att du förstår att du har birollen och att din uppdragsgivare som har personlig assistans har huvudrollen.
Vad får du?
Friskvård, utbildning och väl introduktion.
Arbetstid och tjänstgöringsgrad:
Vi söker personer som kan hoppa in vid vakanser, både för tider under dag, kväll men även under natten ( vaken natt ).
Lön: Fast timlön enligt överenskommelse, övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Snarast, enligt överenskommelse.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Din ansökan läses av personal på Vår Omtanke och av kunden och hennes assistenter.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
