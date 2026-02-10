Personlig assistent sökes!
Hej!
Jag är en tjej som bor i egen lägenhet. Som min personliga assistent behöver du hjälpa mig med det mesta som t.ex. min personliga hygien, förflyttningar, matsituationer, men även med att göra saker som att träffa kompisar, sinnesstimulerande aktiviteter, vattenträning i bassäng, rida och mycket annat som hör till vardagen. En viktig del i arbetet som min personliga assistent är att kunna ge mig stöd i min kommunikation med andra.
Din arbetsplats är där jag befinner mig, vilket kan vara hemma med min familj, på daglig verksamhet, i stallet eller t.ex. på resande fot.
Grundläggande krav är att du talar mycket bra svenska då du ska vara min kommunikationslänk och arbetet innebär också mycket dokumentation, att du har god fysik, är trygg, initiativrik, fungerar både självständigt och i grupp samt är flexibel och social. Vi ser helst att du är tjej och över 21 år.
Det är en merit om du har utbildning eller erfarenhet av människor med funktionsnedsättningar.
Arbetstider: Dag, kväll, helg, natt
Anställningsvilkor: Deltid samt tim vid behov
Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse
För oss på Kompis Assistans är det viktigt att kunna ha en god kommunikation med våra kandidater samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vi ber därför vänligen att skicka in ansökan via länken digitalt och inte genom e-post.
Det här erbjuder vi dig som anställd hos oss!
• Längre uppsägningstider än vad kollektivavtalet regler
• Marknadsmässiga löner
• Kompetens- och utvecklingsmöjligheter
• Friskvårdsbidrag
• Handikappanpassade semesterhus i Sälen och
Spanien att semestra i
• Profilkläder från vår egen webbshop
• Assistentträffar runt om i landet
Vi har valt att själva genomföra rekryteringsprocessen och undanber oss alla former av erbjudande från annonserings- och bemannings-/rekryteringsföretag.
Om Kompis Assistans
Kompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare.
Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden.
Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Hässleholm.
Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare.
Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.
Belastningsregistret
För att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju.
Vi tillämpar individuell lönesättning, semester och OB enligt kollektivavtal med Vårdföretagarna.
