Personlig assistent sökes - Carelli Assistans AB - Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Trelleborg

Prenumerera på nya jobb hos Carelli Assistans AB

Carelli Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Trelleborg2021-09-172021-09-17Carelli Assistans är ett familjeföretag som erbjuder personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. Vi är det lite mindre assistansbolaget med ett stort personligt engagemang. Vi är verksamma över hela Sverige och anordnar personlig assistans under värdegrunden personlighet, trygghet och individen.Vi söker flertalet personliga assistenter till våra kund i centrala trelleborg egen tjänst, vikariat och timanställda, deltid. Ange gärna ditt önskemål i ansökan.Arbetet är förlagt dygnet runt med varierade pass dagtid, kväll.Som personlig assistent är du delaktig i kundens vardag och arbetsuppgifter beror på kundens situation. Vi fäster stor vikt vid dina egenskaper, personlighet och tidigare erfarenheter. För att passa för tjänsten bör du vara lyhörd, uppmärksam, flexibel och förstå din roll som personlig assistent.Det är viktigt att du behärskar det svenska språket i tal och skrift. Kunden är rökare, så du får inte va allargisk mot rök.Tjänsten innebär även att man tar hand om kundens hem med allt vad det innebär. Sjukvårdande insatser förekommer.Som arbetsgivare kan vi erbjuda:Konkurrenskraftig lön.Friskvårdsbidrag.Möjligheter till vidareutbildningarEtt stort stöd i ditt arbete som personlig assistent.Vi har som policy att som en del i anställningsprocessen kontrollera nyanställda mot polisens belastningsregister. Detta innebär att vi vid en anställning kommer begära ett registerutdrag från dig innan du får börja arbeta. Du beställer själv registerutdraget från polisen. Blanketten hittar du på följande webbadress: https://polisen.se/siteassets/blanketter/polisens-blanketter-442-9.pdf Välj registerutdrag för LSS. Polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor - beställ gärna ditt registerutdrag redan idag.ANSÖKANAnsökan görs endast via extern webbplats (följ länk nedan). Ansökan på annat vis kommer tyvärr ej att accepteras. Sista ansökningsdag är 2021-09-31 men rekrytering och tillsättande av tjänster sker löpande under ansökningsperioden. Välkommen med din ansökanVaraktighet, arbetstidDeltid VisstidFastSista dag att ansöka är 2021-09-30Carelli Assistans AB5977111