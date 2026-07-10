Personlig assistent schemarad på 31-93%
Inkludera assistans i Sverige AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Falun Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Falun
2026-07-10
, Borlänge
, Säter
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, Borlänge
, Leksand
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, Ovanåker
eller i hela Sverige
Vi söker dig som mär intresserad av en schemarad hos vår kund i Ilsbo. Har du bra arbetsmoral, ansvarskänsla och gott ordningssinne, kan du vara vår nästa kollega. Utifrån tydliga rutiner arbetar du aktivt med kundens behov. Tryggheten mellan dig och kunden samt i dina arbetsuppgifter säkerställs genom introduktions pass.
• Jag är en 55 årig kvinna med MS, som behöver stöd och hjälp med allt i min vardag, här i mitt hem i Ilsbo. Förflyttar mig med rullstol/permobil och nyttjar golvlyft. Jag gillar att titta på tv.
För vår kommunikation behöver du tala och skriva svenska.
Vi ser gärna att du som söker har erfarenhet av arbete inom vård och omsorg, gärna som personlig assistent. Kunden väljer själv sina assistenter och stor vikt läggs kring personlighet.
Arbetstider: dygns pass & kortare dubbelassistanspass under dagtid.
Intervjuer sker fortlöpandes och anställning kan ske innan annonsens utgångsdatum.
Välkommen in med din ansökan! Märk ansökan med "05" i ämnes-raden om du söker via mejl.
Vi undanber kontakt från bemanningsföretag då rekryteringen sköts av Inkludera Assistans.
• --Publiceringsdatum2026-07-10Om företaget
Hållbar personlig assistans
Vi på Inkludera assistans arbetar för att göra vardagen enklare för människor som behöver personlig assistans. Genom att vara nära, lyhörda och tydliga skapar vi assistans som utgår från varje människas behov, önskemål och sätt att leva sitt liv.
För oss handlar personlig assistans om mer än stöd i vardagen. Det handlar om trygghet, självbestämmande och möjligheten att leva ett liv på egna villkor. Därför söker vi medarbetare som vill vara med och göra verklig skillnad, varje dag.
Som anställd hos oss blir du en del av en organisation där relationer, förtroende och respekt står i centrum. Vi tror på raka besked, tydlig kommunikation och ett närvarande ledarskap. Vi vet att bra assistans börjar med medarbetare som trivs, känner sig trygga och får rätt förutsättningar att göra sitt jobb.
Vi är ett ägarlett assistansbolag med verksamhet över stora delar av Sverige. Vårt fokus är långsiktighet, kvalitet och hållbar assistans – för både kunder och medarbetare. Vi är inte störst. Vi försöker vara rätt.
Oavsett om du har lång erfarenhet av yrket eller är nyfiken på att arbeta som personlig assistent hoppas vi att du vill veta mer om oss. Kanske är det här nästa steg för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Inkludera assistans i Sverige AB
(org.nr 559019-7942)
829 91 ILSBO Arbetsplats
Inkludera Assistans i Sverige AB Jobbnummer
10000115