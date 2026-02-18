Personlig assistent på tjänst i Luleå
Alter Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Luleå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Luleå
Nu söker vi en engagerad och positiv personlig assistent till en tjänst på 25 timmar/vecka, med goda möjligheter till utökad tid framöver. Arbetstiderna är förlagda till förmiddag, eftermiddag samt journatt.
Att arbeta som personlig assistent är ett meningsfullt arbete där du får vara en viktig del av någons vardag och bidra till livskvalitet - varje dag.
Om mig
Jag är en 39-årig kvinna som förra sommaren råkade ut för en olycka och nu behöver stöd i min vardag. Jag bor i lägenhet vid Lulsundsberget tillsammans med min sambo, två tonårsdöttrar och vår lilla dvärgpudel.
Jag är en positiv person med mycket humor - och det uppskattar jag även hos dig! Har du dessutom ett intresse för skönhet är det ett extra plus, eftersom jag längtar efter att kunna ta upp det intresset igen.
Om rollen:
Som personlig assistent hos mig kommer du bland annat att:
Hjälpa till vid förflyttningar (tak- och portabel lyft används)
Stötta mig i vardagliga rutiner och sysslor
Vara en trygg och stabil närvaro i hemmet
Arbeta varierade pass: förmiddag, eftermiddag och journatt
Du blir en del av ett nystartat team där vi tillsammans skapar trygghet, struktur och en bra arbetsmiljö från grunden.
Vi tror att du är:
Glad, initiativrik och trygg i dig själv
Ansvarstagande och lyhörd
Intresserad av att stanna längre och utvecklas i rollen
Bekväm med att arbeta både dag, kväll och journatt
Gillar du hundar? Då kommer du och vår pudel garanterat att trivas ihop!
Låter det här som något för dig?
Skicka in din ansökan redan idag - rekrytering sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
E-post: iza@alterassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "P84". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Alter Assistans AB
(org.nr 559207-3000) Jobbnummer
9751108