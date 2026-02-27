Personlig assistent & vän ca 75-80%
2026-02-27
, Upplands Väsby
, Järfälla
, Danderyd
, Upplands-Bro
Är du min nya snälla personliga assistent och vän?
Vi kan erbjuda en tjänst på ca 75-80% med ett varierat schema.
Vi vill att Du kan erbjuda följande;
Du har mycket god förståelse för att din insats är avgörande för att mitt liv ska fungera på bästa möjliga sätt. Du har kunskap om vad yrket innebär och att det även kommer med olika utmaningar ibland. Du ska stå upp för att alla människor har rätt till och vill leva sitt liv fullt ut, trots hinder och svårigheter. Du kan erbjuda mig en trygg och säker assistans samt ett gott och glädjefyllt liv? Du är snäll, trygg i dig själv och har mycket god arbetsmoral. Känns det som detta passar in på dig? Då kanske det är just Dig jag söker?
Tillträde enligt överenskommelse. Du börjar med ett introduktionsschema för att sedan erbjudas en tjänst på ca 75-80% med ett eget schema. Jag är beviljad assistans dygnet runt och under natten är det VAKEN assistans.
Om du har något önskemål om arbetstid önskar vi att du skriver det redan i din ansökan. Skriv även önskemål om semester som du önskar under perioden 1 juni t o m 31 augusti, tack! Under sommaren juni t o m augusti har vi sommarschema.
När vakanta pass inträffar finns möjlighet att jobba mer.
Skriv alla dina eventuella önskemål i din ansökan. Vi kan vara något flexibla med tjänstgöringsgraden.
Jag kan tyvärr inte anställa dig som är pälsdjurs-allergisk eller är tobaksanvändare. Detta innefattar även substitut som vitt snus och e-cigaretter.
Det är ungefär lika svårt för mig att kort sammanfatta den här tjänsten som jag tror det är för dig att göra en fullständig presentation av dig själv i ett brev. Detta eftersom tjänsten som någons personliga assistent utgår just från personens liv och som du förhoppningsvis förstår är mitt liv lika mångsidigt som ditt. Ändå ska jag försöka mig på att förklara vem jag och vem mina kompisar/assistenter letar efter...
Så här ser arbetspassen ut hos mig: Heldagar 08.00-20.00, förmiddagspass 5-7 h och eftermiddagspass 5-6 h. De vakna nattpassen är 12 timmar, 20.00-08.00. Vid nattpass är det mycket viktigt att du har god förståelse och insikt i vad detta innebär. Du ska ha lätt att vända på dygnet och kunna sova på dagen, för att komma pigg och utvilad till mig på kvällen. Har du inte tidigare erfarenhet av nattjobb är du givetvis också välkommen att söka, kom bara ihåg att ett nattjobb inte innebär att ditt dygn får 24h. Vila, sömn och återhämtning är mycket viktigt vid arbete nattetid.
Introduktionen börjar alltid med dagspass hos mig, oavsett vilket schema mina assistenter har. På så vis lär vi känna varandra ordentligt och du lär dig så mycket som möjligt om mitt liv. Det är även trevligt och viktigt att du lär känna mina andra kompisar/assistenter. Alla ska kunna samarbeta.
Du som söker ska vara självgående och trygg i dig själv. Du behärskar svenska obehindrat i tal och skrift, du är även simkunnig. Vi förutsätter även att du klarar vanliga hushållssysslor och kan hjälpa och stödja mig i mitt vardagliga liv.
Det är inte ett krav att du har tidigare erfarenhet som personlig assistent även om det ses som meriterande. Din inställning och förståelse för yrket samt vad det innebär att vara just min personliga assistent är viktigast. En tjänst som min personliga assistent innebär bl a engagemang, ett eget driv, stort tålamod, ett vänligt bemötande, flexibilitet och god samarbetsförmåga. Vi sätter stor vikt vid personlig lämplighet. Att utveckla en relation går inte över en natt så jag letar efter dig som verkligen vill göra det bästa för mig genom att lära känna mig och förstår att det är nyckeln till framgång.
Det kanske låter hårt men mitt krav är du som söker är driven och ansvarstagande men även kommer med egna initiativ oberoende av min dagsform. Det kan vara väldigt olika hur mycket jag orkar med på grund av min svåra epilepsi och du bör därför kunna ta egna initiativ och vara flexibel när det behöver planeras om. Mina intressen varierar lite även beroende på årstid. På sommaren älskar jag att bada i min pool, det är verkligen en favorit. Jag gillar även allt från matlagning & löpning med min marathon-rullstol till museer, konserter och gymmet för att ge dig några ledtrådar.
En tjänst som personlig assistent är varierande men hos mig kan du tänka att din roll består av tre delar;
1. Du hjälper mig med alla grundläggande behov med stor känsla för integritet och respekt.
2. Du är mitt fysiska stöd vilket innebär att det är en fördel för dig om du själv är mån om din hälsa och tycker om att träna på fritiden.
3. Du är min motor i vardagen och har tillsammans med din kollega ansvar för att planera aktiviteter och rutiner.
Dessa tre delar av din yrkesroll ska genomsyras av att du är min vän eftersom det är så samarbetet fungerar bäst och så jag vill bli behandlad. Jag själv fyllde 20 för några år sedan. Mitt gäng av kompisar är därför ganska ungt, de är alla i 20-30 årsåldern,(20-30år).
Mitt liv svänger snabbt därför behöver mina kompisar alltid vara utvilade, tålmodiga och bjuda på sig själva oavsett vilka förutsättningar jag har eller hinder jag stöter på i vardagen. De är mina vänner och ser mig för den jag är bakom mina svårigheter och jag vill komplettera med dig som tänker likadant och inte betraktar mig som din patient. Jag kräver en hög arbetsmoral vilket för dig som söker innebär att du är pålitlig och behandlar mig, dina kollegor samt ditt yrke med respekt. Du är även snäll och lugn och förstår att din insats är livsavgörande för mig, din förståelse för flexibilitet och variation i min tillvaro skapar bäst förutsättningar för oss båda. Avslutningsvis, och kanske viktigast; du behöver ha mycket stor förståelse för att mitt liv är annorlunda och kommer med olika utmaningar.
Känner du att du stämmer in på det som förväntas? Då tror jag att du har god chans att bli en kompis i mitt team. Vi har kollektivavtal. Du som söker måste vara 18 fyllda, det är ett lagkrav.
Varmt välkommen med en fullständig ansökan!
1. Personligt brev- berätta bl a varför du vill jobba som personlig assistent och vad som gör dig till en lämplig kandidat
2. CV- uppdaterat och komplett
3. Foto
Goda referenser & registerutdrag krävs och kommer att efterfrågas!
Observera att tjänsten kommer tillsättas så fort vi hittat rätt kandidat, vilket således kan bli innan sista ansökningsdag.
OBS! Vi avböjer vänligen men bestämt reklam eller ansökningar via rekryteringsföretag, tack!
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
Skicka din ansökan via mejl!
E-post: rekrytering@hejahejaassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Deltid". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Britting, William
191 46 SOLLENTUNA Arbetsplats
Hejaheja Assistans Jobbnummer
9768960