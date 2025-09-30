Personlig assistent med glöd och engagemang
God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Solna Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Solna
2025-09-30
God Omsorg - en del av God Assistans, bedriver avlösarservice, ledsagarservice och personlig assistans. Vi är ett företag med stort hjärta och hög kompetens som brinner för det vi gör och har lång erfarenhet inom bland annat assistans. Att värna om våra medarbetare och förenkla tillvaron för våra kunder är kärnan i vår verksamhet som kännetecknas av personligt bemötande, hög tillgänglighet och snabb service. Läs gärna mer om oss på vår hemsida: www.godomsorg.se
Jag bor med min bror i Annedal i Bromma, på gränsen till Sundbyberg. Hit tar du dig snabbt och smidigt med kollektivtrafiken eller med cykel/promenad om du bor i Sumpan, Solna eller Bromma.
Som person är jag humoristisk, social och tycker mycket om att kolla på film.
Jag jobbar på en Daglig Verksamhet på dagarna och då hänger du självklart med. På helgerna brukar jag hitta på roliga aktiviteter tillsammans med min bror, som också har assistans, eller ibland tillsammans med en kompis. Vi brukar t.ex. åka till simhallen.
För att jag ska kunna komma iväg på mina aktiviteter så behöver jag dig som har driv och god planeringsförmåga.
Du kommer också att assistera mig i samband med diverse vardagsbestyr; såsom att tvätta, diska, städa och handla, duscha, av- och påklädning, kommunikation och allt annat som ingår i de flesta människors vardag.
Det är mycket viktigt att du känner dig bekväm i det svenska språket, både i tal och skrift. Det är du som hjälper mig att kommunicera i olika situationer, t.ex. vid läkarbesök eller när jag ska prova ut ett nytt hjälpmedel hos hjälpmedelscentralen.
Men inte minst för att du ska kunna förstå ditt arbete och kunna utföra det på ett bra och säkert sätt.
Arbetet innebär både enkel- och dubbelassistans där samarbete är viktigt både med mig och mina andra assistenter.
Obs! Inga pälsdjursallergiker eftersom jag och min bror har katt och mamma och pappa har hundar som brukar vara hemma hos oss. Förstås ett plus om du tycker om våra djur (som är jättesnälla).
Egenskaper som jag önskar att du besitter:
• Du är och tycker om att vara social på ditt arbete tillsammans med mig
• Noggrannhet och god förmåga att strukturera och planera
• Bra sinne och minne för detaljer
• Lugn utan att för den skull vara långsam
• Inkännande i det du gör
• Kvick och alert i din personlighet
• Du tycker, liksom jag, att det är viktigt att komma i tid till jobbet
• Kunna ha många bollar i luften och ha koll på dem samtidigt
• Du kan jobba utifrån skriftliga instruktioner utan problem
• Det är viktigt att du vill lära dig och förstå hur jag fungerar och kan anpassa dig efter mina behov.
Stort plus om du har erfarenhet eller kunskap i AKK.
INFORMATION KRING TJÄNSTEN
Jag söker två personer som kommer arbeta blandat i mitt schema med dagpass 7-15.30, kvällspass 15.30-21.30 och ibland vaken natt.
Passen är förlagda under veckans alla dagar, när man jobbar helg är passen oftast lite längre
Bemanningsansvar kan förekomma
Du är öppen för att hoppa in när någon kollega blir sjuk eller vill vara ledig
Vi tror att du som passar bäst för dessa tjänster är 25 år eller äldre. Ersättning
Fast månads- vecko- eller timlön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare God Omsorg och Ledsagning i Storstockholm AB
(org.nr 559117-7711) Arbetsplats
God Omsorg Jobbnummer
