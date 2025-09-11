Personlig assistent med arbetsledaransvar
2025-09-11
Vi söker dig som vill göra skillnad och vara med och bidra till livskvalitet. Din roll som personlig assistent är både viktig och värdefull. Det är avgörande att du är trygg i dig själv, flexibel och har hjärtat på rätt plats.
Om Uppdragsgivaren: Jag är en 34-årig kvinna som söker dig som vill arbeta som personlig assistent vid behov som timanställd. Du kommer vara en viktig del i att stötta mig i min vardag - både i hemmet och vid aktiviteter. Jag bor i en egen lägenhet och har egen bil som körs av mina assistenter.
Vem är du som söker?
Du är en lugn, lyhörd och omtänksam kvinna med ett mjukt och positivt sätt. Tidigare erfarenhet från assistans eller vård är ett stort plus, men din personliga lämplighet väger tyngst!
Vi letar också efter dig som skulle vilja vara arbetsledare utöver din timanställning och leda vårt team framåt. Som arbetsledare får du en central roll där du ansvarar för att planera, organisera och följa upp arbetet i det dagliga. Du blir en viktig länk mellan uppdragsgivaren och assistenterna och ser till att verksamheten fungerar effektivt.
För mig är det viktigt att du:
Är rökfri.
Tål pälsdjur (mina föräldrar hälsar på och har hund).
Har B-körkort och känner dig trygg med att köra min bil i tjänsten.
Har grundläggande kunskaper i svenska (tal & skrift).
Arbetsuppgifter:
Du kommer att hjälpa mig med:
Personlig hygien & omvårdnad.
På- och avklädning.
Förflyttningar (med bl.a. golvlift).
Hushållssysslor & matlagning.
Träning & sociala aktiviteter.
Stöd vid dusch och toalettbesök.
Resor och utflykter.
Omfattning & Arbetsupplägg: Tillträde: Omgående.
Avtal: Timanställning vid behov.
Arbetspass: Dygnspass (24 timmar med jour under natten)
Vad erbjuder vi dig?
Att arbeta som personlig assistent är mer än ett jobb - det är ett sätt att underlätta vardagen för någon annan och samtidigt känna att du bidrar med något viktigt. Vi uppskattar din kompetens och ditt engagemang, och vi ser varje individ som en värdefull del av vårt team. Hos oss erbjuds du:
Interna utbildningar för att stärka din kompetens och trygghet i rollen.
Handledning och stöd i vardagen från vårt erfarna team.
Förmånliga anställningsvillkor enligt kollektivavtal.
Generöst friskvårdsbidrag för dig med fast tjänst.
Hos oss blir du en viktig del av ett arbetslag där alla strävar mot samma mål. Du får en arbetsplats där du blir sedd, uppskattad och där din insats är betydelsefull.
Vill du veta mer om oss på ENKV och vårt arbetssätt? Läs gärna mer om vår vision och våra värderingar här!
Rekryteringsprocess & AnställningsvillkorRekryteringsprocess
Vi kontaktar löpande de kandidater som är aktuella för en första intervju. Tjänsten tillsätts när vi har funnit rätt person, vilket kan ske innan sista ansökningsdag. Din ansökan behandlas av personal på ENKV assistans, tillsammans med uppdragsgivaren, samt eventuella anhöriga, god man eller andra berörda. För de som går vidare i processen genomförs bakgrundskontroller. Genom att genomföra bakgrundskontroller kan vi som arbetsgivare skapa förtroende, säkerställa rätt kompetens och skydda både våra medarbetare och våra uppdragsgivare. Om tjänsten innebär arbete med en minderårig uppdragsgivare krävs alltid ett utdrag ur belastningsregistret.
Barnperspektiv i rekryteringen
Vi på ENKV följer noggrant Barnkonventionen, vilket innebär att om du söker en tjänst som innebär arbete med minderåriga, kommer rekryteringsprocessen att omfatta specifika steg för att säkerställa att barnets vilja och behov tas i beaktande. Vid anställning där du arbetar med minderårig uppdragsgivare ingår även en utbildning om barnperspektivet.
Anställningsvillkor
Om du går vidare i rekryteringsprocessen behöver du kunna styrka din identitet och bevisa att du har rätt att arbeta i Sverige. För att kunna signera ditt anställningsavtal och dina tidrapporter krävs att du har ett BankID.
För att säkerställa att vi håller hög kvalitet i assistansen kommer nyanställda att genomgå en webbaserad introduktionsutbildning (ca 1 timme), helst innan anställningens start men senast inom en månad från anställningens början. Läs mer om utbildningen här.
Lön & Ersättningar Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning.
Övriga ersättningar: Enligt kollektivavtal.
Vill du göra skillnad?
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Enkv Assistans AB
(org.nr 556626-1854), https://www.enkv.se Arbetsplats
Enkv Assistans AB Jobbnummer
9504319