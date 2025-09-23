Personlig assistent Linköping
2025-09-23
Söderort Assistans, en anordnare av personlig assistans, söker för kunds räkning personlig assistent.
Du som söker måste ha ett genuint intresse för att arbeta med människor. Du måste vara beredd på att ta ansvar och inte vara rädd för att bli ställd i olika situationer.
Att arbeta som personlig assistent är ett otroligt fint yrke, där du hjälper och stöttar en person i sin livssituation och vardag. Ingen dag ser lika ut, varför det är viktigt att du gillar utmaningar samt att du är flexibel.
Vi söker nu personlig assistent till en av våra kunder som behöver stöd i vardagen. Arbetet innebär också att du är med kunden vid olika fritidsaktiviteter.
Arbetstiderna är förlagda på eftermiddagar och helger. Sovande jour.
För oss är det viktigt att kund och assistent känner sig trygga med varandra så innan arbetet påbörjas får du gå introduktion.
Söderort Asistans har tillstånd att bedriva personlig assistans och kollektivavtal mellan Vårdföretagarna och Kommunal. Lönen är individuell och övriga arbetsvillkor enligt kollektivavtalet.
Tycker du det låter spännande och kanske lite utmanande, ja då ber vi dig söka tjänsten.
Skriv ett personlig brev samt bifoga ditt CV och skicka detta till kontakt@soderortassistans.se
Sista dag att ansöka är 2025-10-23
E-post: kontakt@soderortassistans.se
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 556834-2603) Jobbnummer
9521970