Personlig Assistent Lidköping Deltid
2026-01-27
Vår kund är en kille 22år och har behov av stöd och hjälp av personliga assistenter. Han bor i Lidköping tillsammans med sin familj och har funktionsnedsättning i form av autism.
Som person är han väldigt intresserad av datorer och det är bra om även du är lite insatt i datorns värld. Det är en ganska aktiv familj som tycker om att göra saker tillsammans. Vi söker främst en kvinna då vår kund känner sig mer trygg med det.
Kund är känslig mot parfym och även allergisk emot pälsdjur, så vi söker någon som inte har djur eller använder parfym under arbetstid.
Assistentens roll och erfarenhet
Att arbeta som personlig assistent är ett utvecklande och stimulerade arbete, där du kommer att utvecklas som person! Du kommer att bistå vår kund i de vardagliga händelserna i ett hem, hänga framför datorn och aktivera honom i hans vardag. Han reser en del och behöver därför ha en assistent med sig vid dessa tillfällen.
Om du har erfarenhet inom autism är det en fördel. Du behöver vara en person som är lugn och kan läsa av situationer och anpassa dig efter kundens behov. Det är en fördel att du bor i Lidköping och har körkort och bil, eftersom ni kommer göra aktiviteter på hans fritid.
Meriterande erfarenheter
• Erfarenhet av autism.
• Erfarenhet av lågaffektivt bemötande.
• B-Körkort.
• Svenska i tal och skrift.
• Engelska i tal.
• Ej ha pälsdjur.
Arbetstider/ Tjänstgöringsgrad
• På timmar - extra vid behov vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och semester.
• Start enligt överenskommelse.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder utbildningar och friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter.
