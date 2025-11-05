Personlig Assistent Kil
2025-11-05
Jag är en 20-årig kvinna som nu söker en trygg och engagerad personlig assistent som vill vara med och stötta mig i min vardag - och gärna under lång tid framöver.
Jag älskar att vara aktiv och mår bra av lugna promenader, gärna i skogen och att åka på bilutflykter. Jag bor i egen lägenhet under helger, lov och röd dagar, och behöver stöd både hemma och på min dagliga verksamhet.
Jag går på daglig verksamhet vardagar mellan klocka 09.00-15.00 och där har jag med mina egna assistenter.
Det är viktigt för mig att känna trygghet och kontinuitet. Jag har svårt att ta till mig nya människor och trivs inte när personer kommer och går. Därför söker jag dig som vill bygga en långsiktig relation med mig - någon som har tålamod, förståelse och ett genuint intresse för att lära känna mig på riktigt.
Jag har inget eget talat språk, lever med epilepsi och är autistisk. Det betyder att det tar tid för mig att känna tillit, men när vi väl har lärt känna varandra kommer du att få ett meningsfullt och givande arbete - kanske världens bästa jobb.
Är du den jag söker? Då ser jag fram emot att få lära känna dig - i min takt.
Assistentens roll och erfarenhet
Du som söker tjänsten behöver ha en trygg och stabil grund i dig själv, samt vara en lugn, lyhörd och inkännande person. Det är avgörande för att kunna möta vår kund med respekt, förståelse och på ett sätt som skapar trygghet i vardagen.
Erfarenhet av att arbeta med personer som har autism och epilepsi är meriterande, likaså kunskap om låg-affektivt bemötande. Har du dessutom arbetat med bildstöd tidigare är det ett stort plus, då det underlättar kommunikationen och stärker samspelet i det dagliga arbetet.
Arbetspass är förlagda både vardagar och helger, assistansen är aktiv tid dygnet runt. Viss dubbelassistans förekommer.
Introduktion sker både på vardagar och helger.
Meriterande erfarenheter
• Svenska i tal och skrift är ett krav.
• B- körkort är meriterande.
• Erfarenhet av autism är meriterande.
• Erfarenhet av epilepsi är meriterande.
• Erfarenhet av låg-affektivt bemötande är meriterande.
Arbetstider/tjänstgöringsgrad
• Vi söker dig som kan arbeta deltid, men även dig som vill arbeta på timmar.
• Arbetspass är förlagda både vardagar och helger, assistansen är aktiv tid dygnet runt.
• Viss dubbelassistans förekommer.
• Vid behov när någon blir sjuk.
• Samt extra på röda dagar.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt kollektivavtal. Fremia.
• Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt kollektivavtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
