Personlig assistent i Vällingby
IGS Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Stockholm Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Stockholm
2025-09-29
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos IGS Assistans AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Danderyd
, Huddinge
eller i hela Sverige
Älskar du att hjälpa andra? Sök som personlig assistent i Vällingby!
Kunden har assistans dygnet runt och arbetstiderna är således flexibla och kan anpassas efter överenskommelse. Men vi ser framförallt att du har möjlighet och arbeta flexibelt.
Vi söker nu en engagerad och ansvarsfull timvikarie till vår kund i Vällingby. Du behöver vara i god fysik, kunna hantera tak lift och vara ett viktigt stöd i kundens vardag och hjälpa till med diverse sysslor, såsom personlig omvårdnad, hushållssysslor och sociala aktiviteter. Arbetstiderna är varierande men du ska vara öppen för att arbeta dag, kväll och vaken natt.
Kunden är en 64 årig rullstolsburen man som har ryggmärgsskada och bor i en fin lägenhet tillsammans med sin fågel och fiskar. Han behöver hjälp med allt som tillhör vardagen. Han tycker om att vara ute på hans terrass där han röker med hjälp av personalen (obs inga känsliga mot rök doft bör söka), tittar på tv, ut och handlar. Han söker en assistent som är lyhörd, tålmodig, att man gärna är initiativtagande och har ett genuint intresse för att hjälpa andra. Tidigare erfarenhet av personlig assistans är meriterande, men personlig lämplighet och god svenska i tal och skrift är viktigast. Finska språket är ett plus.
Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal, friskvårdsbidrag, betald introduktion. Arbetet sker i kundens hem i Vällingby, vilket ger dig möjlighet att skapa en nära relation och verkligen göra skillnad i en annan människas liv.
Om arbetsgivare
Din arbetsgivare blir IGS Assistans AB. IGS Assistans är ett privat företag med över 25 års erfarenhet inom personlig assistans. Vi har idag ca 250 anställda och sitter i ljusa, fräscha kontorslokaler vid Globen i Stockholm, med plats för personalmöten och utbildningar. Vi lägger stor vikt vid kundens individuella önskemål och självbestämmanderätt samt erbjuder utbildningar och friskvård till våra anställda. IGS Assistans är ett företag som satsar hårt på god kvalité med mångfald och utvecklingsmöjligheter.
Utdrag från Polisens belastningsregister måste uppvisas innan anställning. Beställ gärna i samband med att du ansöker då handläggningstid är upp till 14 dagar.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Endast personer som är intressanta för en intervju kontaktas, intervjuer sker löpande så ansök snarast. Timlön enligt individuell överenskommelse. Kollektivavtal med Kommunal finns.
Genom att ansöka samtycker du till att IGS Assistans AB sparar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-14
Bifoga CV och personligt brev via mejl!
E-post: ansokan@igsassistans.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "1090". Arbetsgivare Igs Assistans AB
(org.nr 556768-0318), http://www.igsassistans.se
162 50 VÄLLINGBY Jobbnummer
9530540