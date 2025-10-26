Personlig assistent i Vällingby
2025-10-26
Om jobbet
Vi söker dig som vill arbeta som personlig assistent åt en 64-årig man som bor i Vällingby. Han är rökare och har omfattande behov av hjälp, vilket innebär att du behöver vara bekväm med att arbeta i en miljö där det förekommer rökning samt kunna ge stöd i alla delar av vardagen.Publiceringsdatum2025-10-26Om tjänsten
Arbetet innebär att du ska hjälpa kunden med personlig omvårdnad, förflyttningar, hushållssysslor och fritidsaktiviteter. Du kommer att vara en viktig del av kundens vardag och bidra till att han får en trygg, meningsfull och självständig tillvaro.
Arbetstiderna kan variera - dag, natt, helg och väntetid förekommer enligt schema.
Vi söker dig som
Är lugn, pålitlig och har god samarbetsförmåga.
Har erfarenhet av omvårdnadsarbete eller personlig assistans (meriterande men ej krav).
Du bör ha god svenska i tal och skrift samt visa tålamod när du tar emot information från kunden, eftersom han talar med svag röst.
Har intresse för matlagning, då kunden gillar hemlagad mat.
Är van att arbeta i en miljö där rökning förekommer.
Har ett gott bemötande och kan arbeta både självständigt och efter instruktioner.
Välkommen med din ansökan till oss!
Anställningsvillkor
Anställningen inleds som timanställning, med möjlighet till fast schema om du och kunden visar god matchning.Tillträde
Omgående eller enligt överenskommelse.Så ansöker du
Ansök genom att skicka CV och kort personligt brev till: ansokan@igsassistans.se
Märk ansökan med "PA 1110".
Genom att ansöka samtycker du till att IGS Assistans AB sparar dina personuppgifter under rekryteringsprocessen.
Arbetsgivaren
IGS Assistans AB är ett privat företag som erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning. Vi har idag cirka 300 medarbetare och sitter i ljusa och moderna kontorslokaler vid Globen i Stockholm. Här finns utrymme för både personalmöten och utbildningar.
Vi värdesätter varje kunds individuella behov och har stor respekt för självbestämmande. Vi strävar alltid efter att skapa en trygg och kvalitativ assistans.
Som arbetsgivare erbjuder vi våra medarbetare både utbildningsmöjligheter och friskvård.
Vi står för hög kvalitet, mångfald och kontinuerlig utveckling - för både kunder och medarbetare.
www.igsassistans.se
Sista dag att ansöka är 2025-11-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Vi tar emot din ansökan helst via mejl.
