Personlig assistent i Stockholm

Vi söker personliga assistenter som timvikarier dag och kväll och även en timanställd för vaken natt som kan leda till tjänst till en två år gammal flicka med trakeostomi i Mörby, Danderyd. Flickans behov förutsätter tillsyn och insatser dygnet runt av två assistenter samtidigt då trakeostomin innebär att hon behöver hjälp med andningen. Flickan har även en gastroknapp som hon matas med.
Till bostaden finns goda förbindelser med tunnelbana och bussar, familjens hem är nära beläget till Mörby centrum.
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället. Som en del av Novum Assistans är du delaktig som medarbetare genom regelbundna arbetsplatsträffar där utveckling av uppdragen sker. Vi som assistansbolag skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver, i fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget. Du som assistent får därmed möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll som personlig assistent.
Vem är du som sökande? Vi söker dig som har en personlig lämplighet för uppdraget. För oss betyder det att du är ansvarsfull, noggrann empatisk och lyhörd. Det är viktigt att du både är punktlig och kan passa tider men även flexibel för att ibland kunna hoppa in för att täcka luckor i bemanningen. Vi ser att du är trygg som person och trivs med att ta initiativ, både självständigt och i samspel med andra i grupp. Du har en naturlig känsla för innebörden av att arbeta i någon annans hem och på ett ödmjukt sätt respekterar hemmamiljön i din roll som assistent.
Övriga krav på dig som assistent i detta uppdrag:
Du är icke-rökare.
Du har obehindrad svenska i tal och skrift.
Att du tål att jobba i ett hem där det bor en katt.
Önskvärt är även att du är aktiv då har familjen aktiva vardag och gillar att gå på långa promenader, är glad och positiv. Personkemin och samspelet mellan dig som assistent och uppdragsgivaren är avgörande för kvaliteten och upplevelsen av arbetet.
Du får introduktion i de medicinska uppgifterna i hemmet och på LIVA - Nya Karolinska genom både teoretisk och praktisk utbildning.
Om anställningen Anställningen är inledningsvis en timanställning, med möjlighet till fast schema enligt viss tid så länge uppdraget varar längre fram. Vi erbjuder fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal (Fremia/Kommunal - Personlig Assistans).
Arbetstiderna varierar och du förväntas kunna arbeta baserat på behoven som uppstår i schemat.
Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.
Då du som personlig assistent kommer att arbeta med ett barn krävs det att du inför eventuell anställning uppvisar ett belastningsregisterutdrag från polisen. Detta kan du beställa till din digitala brevlåda via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Så ansöker du
