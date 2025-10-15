Personlig assistent i Piteå
Alter Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Piteå Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Piteå
2025-10-15
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Alter Assistans AB i Piteå
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Alter Assistans
Alter Assistans vision är att vara nära. Hela vår organisation är uppbyggd på närhet till kunder och medarbetare. Tillsammans planerar, genomför, utvärderar och förbättrar vi kundens situation. Närheten är en stor fördel, korta beslutsvägar är en förutsättning för omedelbara insatser och korrekta beslut. Ju närmare kunden man är desto större insikt har man om de behov som finns och vardagens beslut blir lätta att ta, för såväl våra assistenter som för våra gruppledare. Tillgängligheten är stor. Det finns en stor kunskapsbank att ta del av. Det är tryggt att i vardagen vara nära den kompetensen.Publiceringsdatum2025-10-15Dina arbetsuppgifter
Vi söker manliga och kvinnliga personliga assistenter, som är intresserad av att arbeta med en rullstolsburen man. Detta innebär att du hjälper honom med hans ADL, vanliga sysslor i hemmet samt följer honom på alla förekommande aktiviteter. På ett varierat och professionellt sätt bemöter och stödjer du honom för att öka möjligheten till en meningsfull vardag.
Som personlig assistent har du ett nära samarbete med närstående, övriga medarbetare i arbetsgruppen och individens nätverk.Kvalifikationer
Vi söker personliga assistenter som har kunskap och förståelse för olika funktionsvariationer. Erfarenhet av att arbeta som personlig assistent är en fördel, det är dock inget krav. Du bör tycka om att vara aktiv både inom- och utomhus, kunna arbeta strukturerat och självständigt samt ta eget ansvar. Det är mycket viktigt att du är initiativrik och ansvarstagande.
Du kommer att tillhöra en större arbetsgrupp där det finns noggrant dokumenterade rutiner Du måste kunna behärska det svenska språket.
Vi fäster stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
B-körkort är ett krav.
Arbetspass är schemalagda dag, kvällar, helger och nätter
Lön enligt överenskommelse och du omfattas av kollektivavtal.
Introduktion anpassas utifrån arbetslivserfarenhet och kvalifikationer
Ansökan skickas till katarina.lustig@alterassistans.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-14
E-post: kristina@alterassistans.se Arbetsgivare Alter Assistans AB
(org.nr 559207-3000)
Prästgårdsgatan 57 A 1TR (visa karta
)
941 62 PITEÅ Jobbnummer
9557554