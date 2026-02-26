Personlig assistent i Östersund
En av våra trogna medarbetare går i pension och vi behöver fylla hans plats med en engagerad assistent! Är det du?
Vi söker nu en assistent till en av våra kunder i centrala Östersund. Han är en glad och energifylld kille i 20-års åldern med autism och down syndrom. Han bor i en egen lägenhet och har assistans dygnet runt och du och han kommer att göra allt det där som tillhör livet tillsammans. Det är viktigt för kunden att få vara delaktig i sin vardag med hushållssysslor och matlagning, då det ger möjlighet till utveckling och att ta ansvar. Han älskar att åka på många olika aktiviteter och har bland annat intresse för träning, konserter, att köra go-cart, cykla och bada samt att få vara ute i naturen. Kunden har begränsad kommunikation och använder tecken som stöd som komplement till det verbala språket. Det är en fördel om du som assistent har tidigare erfarenhet av alternativ kommunikation.
Vi söker även dig som vill hoppa in som timvikarie vid behov. Så ansöker du
