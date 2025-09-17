Personlig assistent i Ockelbo
Ockelbos Personligaste Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ockelbo Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ockelbo
2025-09-17
, Sandviken
, Gävle
, Ovanåker
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ockelbos Personligaste Assistans AB i Ockelbo
, Sandviken
, Gävle
, Ovanåker
, Hofors
eller i hela Sverige
OP Assistans söker dig som vill jobba som personlig assistent hos några av våra kunder i Ockelbo.
Att vara personlig assistent är mer än bara ett jobb - det är att göra skillnad. På OP har vi ägnat oss helhjärtat åt assistans sedan 1998. Med över 20 års erfarenhet har vi byggt upp en kunskap och förståelse som gör skillnad i vardagen - både för våra kunder och för våra assistenter. Vi ser våra assistenter som vår viktigaste resurs. Därför har vi skapat en organisation som stöttar dig som assistent i ditt arbete. Och som ger dig rätt förutsättningar för att trivas och utvecklas. De flesta av våra chefer har själva börjat som personliga assistenter. De vet vad jobbet innebär - på riktigt. Du som blir en del av OP får både stöd, vägledning och en arbetsplats där du blir sedd och uppskattad.
OM JOBBET Arbetet sker i och utanför kundens hem, med fullt fokus på kundens behov. Som assistent arbetar du för att skapa trygghet och bidra till god livskvalitet. Detta innebär att arbetet kan se olika ut beroende på vem du jobbar hos. Vanligt förekommande arbetsuppgifter är:
Stötta vid personlig omvårdnad
Assistera vid hushållssysslor
Följa med på aktiviteter utanför hemmet
Stöd vid kommunikation
ÄR DU DEN VI SÖKER? Vi söker dig som har hjärtat på rätt plats. Du som vill jobba med människor. Det är meriterande om du har erfarenhet av personlig assistans, eller annat vårdrelaterat arbete. Hos vissa kunder krävs till exempel körkort och tillgång till egen bil. Men hos andra behövs det inte. Vi gör en matchning för att se om du skulle kunna passa hos någon av våra kunder, utifrån kundens kravprofil.
ARBETSTID OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD Våra kunder har assistans dygnet runt. Därför är det viktigt att du kan arbeta olika typer av arbetspass. Dygn med väntetid är vanligt förekommande. Men även dag- kväll och nattpass kan vara aktuellt. Våra kunder önskar att du börjar som timvikarie, för att ni ska få en chans att lära känna varandra. Hos vissa kunder kan det, för rätt person, i framtiden bli aktuellt med en schemarad.
Vi erbjuder:
En trygg anställning med kollektivavtal - vi följer det kollektivavtal som finns mellan Vårdföretagarna och Kommunal.
Avtalsförsäkringar - du omfattas av en rad avtalsförsäkringar som exempelvis ersättning vid olycksfall, avtalspension, trygghetsförsäkring vid arbetsskada samt grupplivförsäkring.
Friskvårdsbidrag på 2 500 kr per år - vi vill att du ska må bra även utanför jobbet.
Utbildningar - du får en grundlig introduktion och möjlighet att delta i flera utbildningar som gör dig trygg i din roll, bland annat: - Team Olivias Assistentutbildning - Ergonomi- och förflyttningsutbildning - Hjärt-lungräddning
__________
Personlig assistans ska kännas trygg, respektfull och enkel - som en självklar del av livet där kunden har kontrollen. På OP har vi arbetat för att skapa en sådan assistans sedan 1998. Genom noggrannhet, engagemang och ett systematiskt arbetssätt ser vi till att kundens assistans fungerar på riktigt. Eftersom vi är ett mindre bolag bygger vi nära och långsiktiga relationer. Många av våra chefer har själva arbetat som personliga assistenter och har en djup förståelse för yrket. Vi vet vad som krävs för att assistansen ska fungera i vardagen - inte bara i teorin. Trots att vi är små, har vi tillgång till stöd och resurser från vår större koncern, Team Olivia. Det innebär att vi kan ge dig den personliga servicen du behöver, samtidigt som vi har tryggheten och stabiliteten från en större organisation. OP Assistans har idag 55 kunder och ca 400 medarbetare som är anställda på hel- eller deltid. Kontoret finns i centrala Gävle.
Vill du veta mer om oss? Besök gärna vår hemsida: http://www.opassistans.se
För anställning hos oss på OP Assistans behöver du ha ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling. För att säkerställa att alla kandidater som går vidare kan styrka sin rätt att arbeta i Sverige, ber vi även om personbevis från samtliga. Personbeviset beställer du kostnadsfritt via Skatteverkets hemsida och kan laddas ner direkt med BankID här. För att kunna jobba som personlig assistent behöver du vara minst 18 år.
Du behöver också kunna uppvisa ett giltigt utdrag ur belastningsregistret. Rätt utdrag hittar du här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Rekryteringen sker löpande, vilket kan innebära att tjänsten tillsätts före annonsens slutdatum.
Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ockelbos Personligaste Assistans AB
(org.nr 556553-5910) Arbetsplats
OP Assistans Kontakt
Ann-Charlotte Larsson ann-charlotte.larsson@opassistans.se 076-644 68 65 Jobbnummer
9513451