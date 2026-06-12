Personlig Assistent i Ockelbo
Ockelbos Personligaste Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Ockelbo Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Ockelbo
2026-06-12
, Sandviken
, Gävle
, Ovanåker
, Hofors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ockelbos Personligaste Assistans AB i Ockelbo
, Sandviken
, Gävle
, Ovanåker
, Hofors
eller i hela Sverige
OP Assistans söker en personlig assistent till en av våra kunder i Ockelbo.
Arbetspassen är förlagda på dygnspass med väntetid. Här börjar du som timvikarie, och för rätt person finns möjlighet till en schemarad på deltid. Viss dubbelassistans förekommer, men under den största delen av passet arbetar du ensam med kunden.
Arbetstid: 08:00 - 08:00 med väntetid
Kunden är en tjej i 20-årsåldern som bor i egen lägenhet i Ockelbo. En tjej som vill leva ett aktivt liv där hon får umgås sina kompisar, träna och göra roliga saker. Det kan handla om ridning, bada, gå på bio eller besöka biblioteket. I sin vardag behöver kunden stöd vid kommunikation, sociala aktiviteter, personlig omvårdnad samt förflyttningar.
Det absolut viktigaste är att personkemin mellan dig och vår kund fungerar bra. Vi söker dig som har tillräcklig fysisk kapacitet för att klara en aktiv arbetsdag. Du behöver vara bekväm med att jobba på en arbetsplats där det krävs flexibilitet och tillräcklig social kompetens för att trivas i sociala miljöer. Vi ser gärna att du är en person som är uppmärksam, lösningsfokuserad och har lätt för att läsa av situationer. Förutom detta så finns det några krav för att kunna jobba hos den här kunden:Publiceringsdatum2026-06-12Kvalifikationer
Du är rökfri
Du har erfarenhet av personlig assistans
Du behärskar det svenska språket flytande i både kommunikation och förståelse
Det är också meriterande om du har:
Erfarenhet av lågaffektivt bemötande
B-körkort och tillgång till egen bil
Rekryteringsprocessen Urval sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdagen.
Vid eventuell anställning En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling. För att säkerställa att alla kandidater som går vidare kan styrka sin rätt att arbeta i Sverige, ber vi även om personbevis från samtliga. Personbeviset beställer du kostnadsfritt via Skatteverkets webbplats och kan laddas ner direkt med BankID här. Registerutdrag: För anställning hos oss krävs utdrag ur belastningsregistret. Det är viktigt att utdragen beställs i god tid, eftersom Polisens handläggningstid kan variera. Med anledning av lagändring från den 1 mars 2026 utökas registerkontrollen till att omfatta både utdrag ur belastningsregistret och utdrag från misstankeregistret. Du beställer enkelt utdragen med BankID via denna länk: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/arbete-i-hemmet-med-aldre-och-personer-med-funktionsnedsattning-e-tjanst/
Vi rekommenderar att du säkerställer att du har aktuella utdrag enligt de nya reglerna.
På grund av att tjänsten kan omfatta ensamarbete, nattarbete och arbetsuppgifter som enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2012:3) inte får utföras av minderåriga, måste du ha fyllt 18 år för att jobba som personlig assistent hos oss.
OP Assistans erbjuder trygg och respektfull personlig assistans. Vi bygger nära och långsiktiga relationer som ett mindre bolag, men har samtidigt tryggheten och resurserna från vår större koncern, Team Olivia. Många av våra chefer har egen erfarenhet som personliga assistenter, vilket ger en djup förståelse för yrket. Vi följer kollektivavtal mellan Kommunal/Vårdföretagarna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7902304-2051141". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ockelbos Personligaste Assistans AB
(org.nr 556553-5910), https://opassistans.teamtailor.com
816 30 (visa karta
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816 30 OCKELBO Arbetsplats
OP Assistans Jobbnummer
9962004