Personlig assistent i Lycksele

2026-01-19


Personlig assistent - heltid

Jag är en positiv kvinna i Lycksele som söker en omtänksam och pålitlig personlig assistent som vill bli en del av min vardag. Tjänsten är på heltid och innebär längre arbetspass, både vardagar och helger, med dag-, kvälls- och nattpass.



Som min assistent stöttar du mig i vardagen med personlig omvårdnad, hushållssysslor och följer gärna med på promenader eller andra aktiviteter som bakning och pyssel. Jag söker dig som är lyhörd, tar egna initiativ och är rökfri.



Omfattning: Tillsvidare, 100 %, tillträde omgående.

Dagpass: 7:30-16:30

Natten : 16:30-06:30

Känns detta som rätt jobb för dig? Skicka gärna in din ansökan - jag ser fram emot att höra från dig!



Ersättning
Fast lön

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-18
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Akut bemanning och rekrytering Assistansakuten i (org.nr 559237-3962), https://assistansakuten.se

Arbetsplats
Assistansakuten

Jobbnummer
9693047

