Personlig assistent i Göteborg
Novum Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Göteborg Visa alla vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb i Göteborg
2025-08-29
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novum Assistans AB i Göteborg
, Mölndal
, Borås
, Vårgårda
, Falkenberg
eller i hela Sverige
Vi söker personliga assistenter till en pojke på snart tre månader med trakeostomi i Björkekärr i östra Göteborg. Pojkens behov förutsätter tillsyn och insatser dygnet runt. Då pojken andas genom en trakealkanyl kommer ni alltid att arbeta två assistenter tillsammans för att säkerställa att hans andning fungerar korrekt. En stor del av arbetet är att förebygga stopp i kanylen genom att regelbundet ta bort slem/saliv med en sugkateter och ge slemlösande inhalationer. Pojken har även en sond i magen som han han får sin mat igenom samt är i behov av slemmobilisering/lägesförändringar. I arbetet ingår också omvårdnad och det sociala samspelet med pojken.
Som assistent i det här uppdraget erbjuds du ett givande arbete med en glad social och mysig liten kille. Familjen består av pojkens mamma och pappa. Som assistent kommer du att arbeta i pojkens närhet - både i hemmet men även när familjen går på promenader el gör utflykter. Familjen har en aktiv livsstil och mamman som kommer vara föräldraledig planerar bla att gå på öppna förskolan med pojken.
Novum är en rikstäckande assistansanordnare som arbetar utifrån en kristen värdegrund vars ambition är att göra skillnad för individen, branschen och i samhället. Som en del av Novum Assistans är du delaktig som medarbetare genom regelbundna arbetsplatsträffar där utveckling av uppdragen sker. Vi som assistansbolag skapar förutsättningar för de uppgifter som assistansen kräver, i fortlöpande kompetensutveckling utifrån behov i uppdraget. Du som assistent får därmed möjlighet till personlig utveckling både som individ och i din yrkesroll som personlig assistent.
Vem är du som sökande? Vi söker dig som har en personlig lämplighet för uppdraget. För oss betyder det att du är ansvarsfull, empatisk, lyhörd och ordningsam. Det är viktigt att du både är punktlig och kan passa tider men även flexibel för att ibland kunna hoppa in för att täcka luckor i bemanningen. Vi ser att du är trygg som person och trivs med att ta initiativ, både självständigt och i samspel med andra i grupp. Du har en naturlig känsla för innebörden av att arbeta i någon annans hem och på ett ödmjukt sätt respekterar hemmamiljön i din roll som assistent. Det är viktigt att du som assistent gillar barn och att du som arbetar dagtid trivs med familjens aktiva och sociala livsstil. Det är ett stort plus om du har ett intresse för alternativ kommunikation och tecken som stöd.
Övriga krav på dig som assistent i detta uppdrag:
Du är icke-rökare.
Du har obehindrad svenska i tal och skrift.
Utbildning som undersköterska är en merit
Tidigare erfarenhet av trakeostomi är meriterande.
Önskvärt är även att du är glad, positivt och har ett salutogent förhållningssätt. Personkemin och samspelet mellan dig som assistent och uppdragsgivaren är avgörande för kvaliteten och upplevelsen av arbetet.
Du får introduktion i de medicinska uppgifterna på Drottning Silvias barnsjukhus samt i hemmet.
Om anställningen Anställningsform: Viss tid så länge uppdraget varar.
Vi erbjuder fast timlön enligt överenskommelse. Övriga ersättningar enligt kollektivavtal (Fremia/Kommunal - Personlig Assistans).
Arbetstiderna kommer vara förlagda till dag kväll och natt. Inledningsvis kommer vi att börja med nattpersonal.
Urvalsprocessen sker löpande och mer information om uppdraget fås vid en eventuell intervju. Tillträde sker enligt överenskommelse. I den här rekryteringen tillämpar vi ett personlighetstest för samtliga sökande. Detta tar ca 15-20 minuter att genomföra och du får en inbjudan via din mejl efter du sökt tjänsten. Testerna hjälper oss att kunna matcha rätt person med rätt jobb. På detta sätt ökar vi chansen för att du som blir anställd kommer att trivas hos oss och att du har rätt förutsättningar för att lyckas i uppdraget.
För anställning hos Novum Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten.
Då du som personlig assistent kommer att arbeta med ett barn krävs det att du inför eventuell anställning uppvisar ett belastningsregisterutdrag från polisen. Detta kan du beställa till din digitala brevlåda via https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/ Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Novum Assistans AB
(org.nr 556872-3075), https://www.novumassistans.se/ Arbetsplats
Novum Assistans Kontakt
Marie Johansson marie.johansson@novumassistans.se Jobbnummer
9483793