Personlig Assistent Höör
FMF Assistans AB / Vårdbiträdes- och personlig assistentsjobb / Höör
2025-08-12
Nu söker vi dig som vill vara med på en del av denna unga och mycket målmedvetna tjejs vardagar! Här finns ett varierande och framför allt spännande arbete som personlig assistent.
Hos denna aktiva kvinna finns en sambo, en stor kärleksfull familj, vänner, häst och hund. Hon pluggar till förskolelärare på Malmöuniversitet där du som assistent finns med under dagarna.
Vår kund vet exakt vad hon vill och därför söker vi dig som är kvinna, inte för ung och inte för gammal. Vi tror att du är mellan 25 och 35. Vi vill att du som Saga gillar både träning, hälsa och djur. Ett viktigt och betydelsefullt arbete där ni assistenter gör det möjligt för vår kund att få en värdefull och innehållsrik dag - varje dag!
Många av aktiviteterna kräver bilresa, så körkort är ett krav. Bil finns till förfogande.
Assistentens roll och erfarenhet
Det är en stor fördel om du har en förståelse och viss erfarenhet från arbete inom vård och omsorg men dina personliga egenskaper väger tyngst. Du behöver vara en trygg person med sunt förnuft som vill se möjligheter i stället för problem.
Meriterande erfarenheter
• Svenska i tal och skrift.
• Erfarenhet från vård och omsorg.
• B-körkort är ett krav.
Arbetstid/tjänstgöringsgrad
• Deltid ca 32h/ vecka.
• Arbetspass dag, kväll och helger.
• Söker även timanställd- extra vid behov då ordinarie personal är sjuk eller har semester.
• Start omgående.
Om lön
• Vi tillämpar lön enligt Fremia. Kollektivavtal.
• Vi erbjuder friskvård.
På FMF Assistans har vi som policy att begära ett utdrag ur belastningsregistret på alla våra anställda då vi värnar om säkerheten för våra kunder. Blir du kallad till intervju vill vi gärna att du tar med aktuellt utdrag som inte får vara mer än ett år gammalt. Ett belastningsregister- LSS beställer du enklast på https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Som assistent hos oss på FMF Assistans, vill vi att du precis som vi ska känna stort ansvar och stolthet över ditt uppdrag. Varje dag hjälper våra assistenter våra kunder till en bättre vardag och det är just det personlig assistans handlar om. Vi har lovat våra kunder att göra vårt yttersta för att du som assistent hos oss ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i ditt arbete. Varmt välkommen till oss - Vi finns här för våra kunder och våra assistenter. Ersättning
Enligt kollektivavtal. Fremia. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Fmf Assistans AB
(org.nr 556800-7206), https://www.fmfassistans.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Kundansvarig
Simon Coskun simon.coskun@fmfassistans.se Jobbnummer
9454394