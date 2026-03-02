Personlig Assistent; Hisingen
LSS-Partner AB är ett företag som arbetar för personer som har personlig assistans. Vi är formell arbetsgivare åt assistenter, har utbildningsverksamhet samt ger råd och stöd till arbetsledare och assistenter. Vi är anslutna till Fremia och har tecknat gällande kollektivavtal. Vi har idag 30 uppdragsgivare och drygt 200 anställda assistenter.
Jag är en kvinna i 50-års åldern som har ett stort intresse för målning, musik, film. Jag som person är, uppmärksam och kan engagera mig till hundra procent eller inte alls, lagom är bäst! Jag är aktiv. I mitt hem bor också min lilla katt som är en viktig del av mitt liv, det är därför viktigt att du inte har någon allergi mot pälsdjur.
Jag söker nu assistenter som kan arbeta hos mig på rullande schema samt hoppa in vid behov. Du som söker är ansvarstagande och lyhörd där du har förmågan att använda ett logiskt tänkande medan du arbetar hos mig. Jag ser det som en merit ifall du som person också har ett intresse för matlagning. Min önskan är att du som får upp ditt intresse för denna tjänst ser det som ditt långsiktiga arbete då det är av betydande vikt att vi skapar en trygghet oss emellan. Du kommer även att hjälpa mig med allt som får min vardag att fungera såsom omvårdnad, personlig hygien och utförande av hushållssysslor som kan tänkas utföras i ett hem. Det som är väsentligt för mig är att du är säker i dig själv, kan ta egna initiativ och ser mig för den personen som jag är.
Tillträde omgående.
Ansökan endast via e-post till följande e postadress:malin.melander@lss.se
Ange ID 1129 i ansökan
